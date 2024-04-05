Его авторы опубликовали видео, на котором люди пользуются самодельными веерами. «Температура +45, вообще шедевр просто», - говорит кто-то за кадром.

По данным издания, самолет должен был вылететь в 15:00 по местному времени, однако в двигателе задымило масло. На место прибыли представители технических служб и пожарные. Они начали сливать керосин. Позже пассажиров все же высадили, они в ожидании замены рейса.

Утром 5 апреля в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели ограничения на прием и отправку самолетов после атаки беспилотника. Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы задержался почти на два часа. Через некоторое время все ограничения сняли, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Атака дрона обошлась без разрушений и жертв.

Самолет ZF-4068 авиакомпании Azur Air Пхукет - Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры уже были внутри. Дым проник в салон, сообщил Telegram-канал Mash.