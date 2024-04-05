05 апреля 2024, 12:57

Самолет Azur Air Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе

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Самолет ZF-4068 авиакомпании Azur Air Пхукет — Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры уже были внутри. Дым проник в салон, сообщил Telegram-канал Mash.

Его авторы опубликовали видео, на котором люди пользуются самодельными веерами. «Температура +45, вообще шедевр просто», - говорит кто-то за кадром.

По данным издания, самолет должен был вылететь в 15:00 по местному времени, однако в двигателе задымило масло. На место прибыли представители технических служб и пожарные. Они начали сливать керосин. Позже пассажиров все же высадили, они в ожидании замены рейса.

Утром 5 апреля в саратовском аэропорту «Гагарин» ввели ограничения на прием и отправку самолетов после атаки беспилотника. Рейс авиакомпании «Победа» из Москвы задержался почти на два часа. Через некоторое время все ограничения сняли, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Атака дрона обошлась без разрушений и жертв.

Самолет ZF-4068 авиакомпании Azur Air Пхукет - Сочи задымился на взлетно-посадочной полосе, когда пассажиры уже были внутри. Дым проник в салон, сообщил Telegram-канал Mash.

Авиация Сочи Самолеты
05 апреля 2024, 12:52
Стало известно, где пройдет лечение раненый губернатор Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который получил ножевое ранение, пройдет лечение в регионе. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Чибиса Лилия Сечкина.

«Вероятнее всего, его переведут в Мурманскую областную больницу», - рассказала она.

Накануне губернатор Мурманской области получил ножевое ранение и попал в реанимацию. Нападавшего задержал сотрудник Росгвардии, его представят к награде. Боец не только проявил мужество и профессионализм, но и предотвратил тяжкие последствия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении на Чибиса. Оказалось, что подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Прокуратура признала обоснованным возбуждение уголовного дела о покушении на мурманского губернатора. Сторона обвинения также заподозрила фигуранта в попытке скрыться с места преступления.

Уголовное дело Больницы Преступления
05 апреля 2024, 10:52
Сирены ракетной опасности зазвучали в Белгороде и Белгородском районе
РИА «Новости»
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В Белгороде и Белгородском районе в очередной раз зазвучала сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам и спрятаться в помещениях без окон, со сплошными стенами. На улице лучше спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Уголовное дело Больницы Преступления
05 апреля 2024, 10:27
Глава СКР взял под контроль расследование покушения на мурманского губернатора
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он получил удар ножом от неизвестного мужчины в Апатитах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что подозреваемого в нападении с ножом на губернатора Мурманской области задержали полицейские. Его допросили, а также оказали необходимую медпомощь.

Мужчина рассказал правоохранителям, что не знаком с чиновником, но испытывал к нему личную неприязнь, поэтому и ранил ножом.

Как выяснилось, подозреваемый уже проходил по уголовному делу о причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудники СКР продолжают расследование, устанавливают все обстоятельства преступления. Проверяют знакомых задержанного, а также изучают содержимое его гаджетов, включая мобильный телефон. Следователи назначили судебные экспертизы, в том числе психиатрическую Пострадавший глава Мурманской области в результате ножевого ранения попал в реанимацию. Ему провели операцию. Чиновник уже пришел в себя и записал видеообращение со словами благодарности врачам и жителям.

Уголовное дело Поножовщины Следственный комитет России
05 апреля 2024, 10:10
Прокуратура Москвы начала проверку из-за пятен на реке Яузе
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Прокуратура Москвы организовала проверку начала проверку из-за загрязнения поверхности реки Яуза. Рядом с Лефортовским мостом в воде появились масляные пятна, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГУП «Мосводосток» начали устранять загрязнения. Специалисты взяли на исследование пробы воды, осмотрели участки возможных источников появления пятен.

Все причины и обстоятельства случившегося установят, когда будут готовы результаты экспертизы. Если появятся основания, прокуратура примет соответствующие меры.

Ранее жители Лобни обратились в администрацию, сообщив, что река Альба загрязнена. Как выяснилось, одно из местных предприятий сбрасывало в воду промышленные стоки. По словам главы службы контроля качества ООО «Чайка» Романа Фомичева-Майорова, нарушители установили большой деревянный чоп, и теперь они не смогут ничего сливать в реку.

Природа Прокуратура РФ Экология Москва

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