09 июля 2024, 09:38

Самолет авиакомпании United Airlines приземлился в Денвере без одного колеса

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Самолет американской авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси после взлета в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщили журналисты агентства Bloomberg.

По данным издания, Boeing 757-200 вылетел из Лос-Анджелеса примерно в 07:16 по местному времени и совершил посадку в международном аэропорту Денвера в 10:10.

В салоне самолета находились 174 пассажиров и семь членов экипажа. В результате ЧП обошлось без пострадавших. При этом шину от потерянного колеса нашли в Лос-Анджелесе.

Представитель компании United Airlines Holdings заявил агентству, что еще один Boeing потерял одно из основных колес шасси при взлете 8 июля.

На днях в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задымился двигатель самолета авиакомпании «Ямал». Всех пассажиров и членов экипажа экстренно вывели из салона.

США Самолеты
09 июля 2024, 10:24
Ногу ребенка затянуло в эскалатор в питерском метро
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на станции метро «Московская» трехлетнему мальчику зажало ногу между ступенями и неподвижной частью эскалатора. У ребенка выявили перелом стопы, сообщила журналистам «Фонтанки» мать пострадавшего.

«Мы спускались вниз на эскалаторе, ребенка я держала за руку, он не баловался. В какой-то момент он дернулся и закричал, я увидела, что ногу начало засасывать между ступенью и неподвижной частью эскалатора сбоку», - уточнила она.

Женщина пояснила, что попыталась самостоятельно вытащить ногу сына, но ничего не получилось. Тогда она закричала, требуя остановить эскалатор. В считанные секунды лестница перестала двигаться. Один из мужчин перебрался с соседнего эскалатора, начал помогать ребенку, но вытащить его ногу не смог.

«Тогда кто-то дал ему карманный нож, он разрезал сапог и вытащил ногу», - добавила женщина.

Скорая увезла ребенка в больнице, где ему провели рентген и диагностировали множественные переломы стопы. Пострадавшему наложили гипс и отправили долечиваться домой.

Ранее в новосибирском торговом центре девочку едва не затянуло под эскалатор. На опубликованном ролике видно , что ребенок лежал на ступенях вверх головой и двигался вверх. Сотрудник одного из магазина быстро поднял девочку и передал ее отцу.

Санкт-Петербург Дети Метро
09 июля 2024, 10:18
«Стрелял не целясь». Мужчина напал на сотрудника тира в Раменском парке
Телеканал «360»
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В Раменском парке мужчина напал на работника стрелкового тира. Одна из сотрудниц раскрыла 360.ru подробности случившегося.

Посетитель тира не согласился с обговоренными заранее правилами и начал вести себя по-хамски, после чего напал на сотрудника, отметила девушка.

«Я обговорила вновь правила людям (мужчина был с женой), но они начали оскорблять меня. Была вызвана охрана, а после - полиция. <…> Стрелял не целясь, не попал, не согласился с условиями игры уже после того, как сыграл. Начал требовать игрушку. Мы объясняли, что по правилам не имеем права отдать игрушку, так как не были выполнены условия игры для приза. После чего мужчина начал хамить и буянить», - добавила она.

Затем посетитель напал на сотрудника тира, тот пострадал, подчеркнула девушка. На место приехали сотрудники полиции. Нападавший и потерпевший написали заявления.

Очевидец случившегося также рассказал 360.ru об агрессивном поведении мужчины.

«Мы стояли, стреляли. Подходит мужчина к стойке, оплачивает автомат, стреляет и не попадает по цели. Начинает возмущаться, что это лохотрон, пусть ему вернут деньги. Начал звать управляющего, он пришел. Мужчина начал кричать и беситься. Потом он вырвал автомат и кинул подставку в управляющего. Вызвали охрану и полицию», - заявил свидетель.

Похожий случай произошел ранее в Салавате. Там мужчина напал на школьников , так как те отказались дать ему электронную сигарету.

Драки Мужчины Парки
09 июля 2024, 09:53
Петербуржец проснулся рядом с мертвой дочерью
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга, проснувшись утром, обнаружил рядом с собой мертвую новорожденную дочь. Об этом сообщили журналисты «Фонтанки».

По данным издания, семья живет в коммунальной квартире в доме, расположенном в Адмиралтейском районе.

В полицию обратилась 36-летняя женщина, заявив о смерти новорожденной дочери. Предположительно, младенец спал на диване вместе с 39-летним отцом. Проснувшийся утром мужчина заметил, что у ребенка отсутствует дыхание. Жена сразу позвонила в экстренные службы.

У супругов остался старший ребенок, которому четыре года. Семья на учете в правоохранительных органах не состоит. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга младенец скончался после кормления , захлебнувшись рвотными массами. Мать рассказала, что ночью у ее дочери начались колики и тошнота.

Санкт-Петербург Дети Болезни
09 июля 2024, 08:37
Свыше 30 детей попали в больницу после отравления в лагере в Туве
РИА «Новости»
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В Туве свыше трех десятков детей попали в больницу после отдыха в лагере «Чагытай». Об этом глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале.

«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции», - уточнил он.

Ховалыг отметил, что состояние одного ребенка медики оценили как тяжелое. Состояние остальных детей опасений не вызывает, еще троих школьников отправили на амбулаторное лечение.

Предположительно, дети пожаловались на плохое самочувствие сразу по приезду из лагеря.

Ховалыг дал поручение представителям Минобразования вместе с Минздравом Тувы провести проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам.

Глава республики добавил, что после случившегося проверка затронет и другие оздоровительные лагеря.

Ранее в Удмуртии в летнем лагере «Алые Зори» отравились 24 ребенка. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Дети Болезни Детские лагеря

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