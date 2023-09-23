Самолет Ан-26 экстренно сел в Иркутске из-за отказа двигателя
Самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку в Иркутске из-за отказа одного из двигателей. Об этом написала газета «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
У лайнера отказал левый двигатель.
«Самолет летел маршрутом Ленск - Иркутск. Командир воздушного судна принял решение продолжить движение по маршруту», - сообщили в авиакомпании.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Иркутска. Самолет Ан-26 благодаря своему строению может летать с одним работающим двигателем, поэтому ситуация не была чрезвычайной и не потребовала введения экстренных мер. В пресс-службе сообщили, что на борту воздушного судна находились 25 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.
Днем ранее турецкий пассажирский лайнер при посадке не рассчитал скорость и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми. Рейс летел из Антальи, на борту находились 174 человека.