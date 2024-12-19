19 декабря 2024, 06:54

Самолет Ан-2 пропал на Камчатке

РИА «Новости»
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На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«Осуществлявший коммерческую перевозку груза борт Ан-2 пропал на маршруте Мильково-Оссора. Пассажиров на борту, по предварительным данным, нет. Сработал аварийный датчик», - написал он.

Источник РИА «Новости» с экстренных службах добавил, что всего на борту находились три члена экипажа, но без пассажиров.

В Камчатской транспортной прокуратуре сообщили РИА «Новости», что ведомство по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2 начало проверку.

«Связь с воздушным судном Ан-2 была утеряна около 13:00 по камчатскому времени. В установленный срок воздушное судно не прибыло в пункт назначения, стартовали спасательные мероприятия», - отметили в пресс-службе.

В сентябре самолет Ан-2 рухнул в Московской области.

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети « ВКонтакте » сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Самолеты Камчатка
19 декабря 2024, 05:23
Гигантский крокодил вынырнул из воды с телом женщины в пасти
Freepik
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В Индонезии четырехметровый крокодил атаковал и растерзал 46-летнюю мать четверых детей Нурхавати Зихуру, которая спустилась к морю, чтобы помыть ноги в воде. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Рептилия напала на женщину рядом с прибрежной деревней на Северной Суматре 16 декабря.

Зихура находилась на пляже, когда решила ополоснуть ноги в воде. Именно этот момент четырехметровый крокодил и выбрал для атаки. Нападение произошло на глазах у односельчан пострадавшей женщины. Они попытались криками отпугнуть рептилию, но безуспешно.

Крокодил утащил Зихуру под воду, а через несколько часов хищника снова увидели. Рептилия выбралась на сушу, держа в челюстях тело женщины. Жители деревни начали бросать мертвых кур в воду, чтобы заставить крокодила выпустить Зихуру.

Женщине попытались сделать искусственное дыхание, но ее не удалось спасти. Позже крокодила поймали и застрелили.

Ранее в Малайзии крокодил утащил под воду мужчину, переходившего мост.

Смертность Женщины Индонезия Животные Реки
19 декабря 2024, 04:16
Аферисты обманули московского пенсионера на 887 тысяч рублей
Freepik
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В Москве пенсионер перевел 887 тысяч рублей мошенникам якобы для оформления банковской карты, чтобы получить «наследство» из Тоголезской Республики (Того) в Африке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

В середине октября пенсионер получил письмо от неизвестного человека, который представился сотрудником заграничного банка.

В нем говорилось, что мужчине могут выдать банковскую карту, на которой находятся 1,8 миллиона долларов (около 185 миллионов рублей) наследства из Того.

Аферисты убедили пожилого человека, имеющего к тому же инвалидность, что для ее получения ему сначала придется самому заплатить. Пенсионер перевел им на счет свои сбережения.

Правоохранительные органы уже ведут проверку.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам 146 миллионов рублей. Аферисты убедили женщину, что якобы некто неизвестный переводит деньги с ее счетов на нужды украинской армии.

Африка Пенсионеры Мошенничество Россия Деньги Полиция Москва
18 декабря 2024, 23:57
Два массовых ДТП с участием 12 машин произошли в Подмосковье
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В Красногорске произошли два массовых ДТП на трассе М9 «Балтия», в результате одного из них пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в среду примерно в 18:35 на 22-м километре трассы М9 «Балтия» столкнулись попутно двигавшиеся пять легковых машин. После происшествия медики госпитализировали с травмами одного пострадавшего.

Участниками второго ДТП стали семь автомобилей. Информация об аварии поступила диспетчеру примерно в 20:40. Столкновение произошло на 27-м километре этой же автотрассы. Обошлось без пострадавших.

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства двух массовых аварий.

Ранее пьяная женщина на Porsche сбила ребенка в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. Мальчик умер в больнице от несовместимых с жизнью травм.

Красногорск ДТП Машины
18 декабря 2024, 23:08
Самой младшей восемь лет. Появился список пострадавших в поезде в Мурманской области
РИА «Новости»
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При столкновении поездов в Мурманской области пострадали 17 человек в возрасте от восьми до 72 лет. Их доставили в районные больницы. Список травмированных пассажиров опубликовал губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

К 22 часам власти установили личности 13 пострадавших. Имена трех женщин и одного мужчины, по словам Чибиса, неизвестны. В Полярные Зори отправились три пассажира, в Апатитско-Кировскую ЦРБ - один человек. Остальных доставили в Кандалакшскую ЦРБ.

Среди несовершеннолетних восьмилетняя девочка, 10- и 16-летние мальчики. Самой старшей пострадавшей 72 года.

«Личность погибшей, которой было около 50 лет, продолжает устанавливаться», - сообщил губернатор.

МЧС Мурманской области запустило телефон доверия для психологической помощи пострадавшим. За получением справочной информации близкие пассажиров смогут обратиться на горячую линию.

Поезда Мурманская область

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