Самолет «Алросы» столкнулся со спецтехникой в аэропорту Новосибирска

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По данным ведомства, в субботу, 17 февраля, судно, выполнявшее рейс из Мирного в Новосибирск, получило повреждения «элементов законцовки крыла». Это произошло из-за соприкосновения со спецтехникой.

Проверку ЧП организовала Якутская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших в ведомстве не привели.

Ранее в аэропорту Шереметьево самолет компании «Аэрофлот», прилетевший из Азербайджана, задел крылом самоходный трап. В результате никто не пострадал, но пассажирский лайнер получил серьезные повреждения. Расследованием инцидента занялась специальная комиссия.