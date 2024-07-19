19 июля 2024, 09:27

Самокатно-патрульную службу предложили создать в России

РИА «Новости»
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В России по аналогии с дорожно-патрульной службой (ДПС) необходимо создать самокатно-патрульную службу (СПС) для контроля за движением электросамокатов. С таким предложением в беседе с 360.ru выступил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он отметил, что сейчас в нижней палате парламента уже находится законопроект, вводящий штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков. Однако пока неизвестно, кто будет контролировать нарушителей и штрафовать их, указал Колунов.

«Предлагаю создать СПС - самокатно-патрульную службу. Оснастить ее средствами передвижения, способными догнать нарушителей. Это будет эффективно», - отметил он.

Ранее стало известно, что более 150 тысяч электросамокатчиков оштрафовали летом за неправильную езду в России. Кроме денежного наказания, нарушителям временно блокируют аккаунты, срок блокировки зависит от серьезности нарушения.

Депутаты Россия Электросамокаты
19 июля 2024, 09:03
После исчезновения вертолета в Якутии возбудили дело
РИА «Новости»
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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбудили в Якутии после пропажи вертолета Robinson R44II. Об этом заявили в Восточном МСУТ СК России.

По предварительным данным, ночью 19 июля у вертолета сработал аварийный радиомаяк. В этот момент Robinson находился в Алданском районе.

«В назначенное время пилот не вышел на связь. На текущий момент местонахождение вертолета неизвестно», - подчеркнули в пресс-службе.

На борту вертолета находились четыре человека: пилот и три пассажира.

Сейчас поиски воздушного судна продолжаются. Следователи также устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что для поиска пропавшего вертолета к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. Расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров, уточнили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.

Авиация Якутия СК РФ
19 июля 2024, 08:35
Вертолет Robinson пропал в Якутии
РИА «Новости»
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В Якутии пропал вертолет Robinson, на борту которого находились пилот и три пассажира. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«Поступила информация, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк „Экоспас“ воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», - указали в ведомстве.

Для поиска пропавшего воздушного судна к отправке из аэропорта Маган приготовились спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. В ведомстве уточнили, что расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры , по факту происшествия с вертолетом организовали проверка. По предварительной информации, аварийный радиомаяк сработал на вертолете около 00:40 по местному времени. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов. Для проведения поисково-спасательных работ подготовили воздушные суда ОАО «Полярные авиалинии».

Вертолеты Спасатели Якутия МЧС РФ
19 июля 2024, 05:07
Экстренно севший Boeing из Индии задержится в аэропорту Красноярска
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Экстренно севший в Красноярске Boeing 777 временно останется в аэропорту. Пассажиров заберет резервный борт, который прибудет в город ориентировочно в 10:00 по московскому времени, сообщила пресс-служба красноярского аэропорта.

«Boeing 777 авиакомпании Air India, экстренно севший в международном аэропорту Красноярск из-за сработавшего датчика задымления на борту, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сейчас ожидается перегон резервного борта вместе с техническим составом авиакомпании из Дели. В город они прибудут ориентировочно в 14:00 (10:00 по московскому времени).

Часть пассажиров лайнера размещена в зале вылетов, их обеспечили едой и напитками.

Air India ведет переговоры с российскими пограничными и таможенными службами для того, чтобы экипаж и пассажиров разместить в более комфортных условиях - в гостиницах. Для этого последним нужно выйти из зоны контроля.

Ранее назвали причину аварийной посадки рейса Индия - США в Красноярске. Как сообщили экстренные службы, в грузовом отсеке сработал датчик загорания.

США Индия Самолеты Россия Красноярский край
19 июля 2024, 02:11
Боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту
РИА «Новости»
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Российский боец промоушена RCC Hard Александр Ларкин напал на туриста в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Боец ММА напал на мужчину из-за того, что тот вместе с семьей якобы мешал проехать ему с друзьями на гольф-каре по дороге для VIP-пассажиров до борта. Пострадавший рассказал, что все произошло несколько часов назад.

«Сначала спортик кричал и матерился, а когда словарный запас закончился, пустил в ход кулаки», - отметил турист.

По предварительной информации, в драке вместе с Ларкиным участвовал сотрудник аэропорта, который его вез. Бойца задержали вместе с шофером, отпустив домой после дачи показаний.

Канал уточнил, что друзья Ларкина во время конфликта находились рядом, но успели сбежать до прибытия полиции.

Ранее в Казани строители объявили забастовку после избиения начальником их коллеги - машиниста башенного крана, который опоздал на работу. Рабочие также потребовали от бизнесмена извинений и выплаты компенсации.

Туризм Полиция Избиения Смешанные боевые искусства MMA Аэропорт Внуково

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