29 октября 2024, 19:46

Самокатчики-граффитисты изрисовали пункт ДПС на Тверской Заставе

Pxhere
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Двоих самокатчиков-вандалов разыскивают в Москве за испорченный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Как сообщил Telegram-канал Mash, молодые люди изрисовали граффити сначала одну будку, а потом направились к другой.

«Ущерб от действий самокатчиков уже устанавливается, как и их личности. Чтобы в будущем задержать ребят и дать возможность все компенсировать», - сообщили авторы публикации.

Преступление попало на камеры наблюдения. На записи видно, как двое молодых людей подъезжают на одном самокате и портят будку.

Весной вандалы осквернили стихийный мемориал военным в Москве. Двое пьяных мужчин распинали ногами цветы.

Двоих самокатчиков-вандалов разыскивают в Москве за испорченный пункт ДПС на площади Тверская Застава. Как сообщил Telegram-канал Mash , молодые люди изрисовали граффити сначала одну будку, а потом направились к другой.

Граффити Москва
29 октября 2024, 20:03
Привязавшего к бамперу труп собаки пенсионера из Клина задержали
Телеканал «360»
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Жителя деревни Пустые Меленки, который протащил по дороге мертвую собаку, привязанную к машине, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Пенсионера заподозрили в жестоком обращении с животным.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», - отметили в прокуратуре.

Один из местных жителей снял на видео мертвую черную собаку, привязанную за шею к бамперу легковой машины. Очевидец предупредил водителя, что у того могут возникнуть проблемы, но пенсионер огрызнулся в ответ и уехал, волоча труп животного по дороге.

Сын пожилого мужчины заверил, что отец не убивал пса , а нашел уже мертвым и хотел таким образом отвезти владельцу. Соседка пенсионера тоже уверена, что мужчина попросту не мог застрелить животное.

Клин Пенсионеры Собаки Животные
29 октября 2024, 19:03
Пожар вспыхнул в административном здании на северо-западе Москвы
Pxhere
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Деревянное двухэтажное административное здание загорелось на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил постройку на Таманской улице. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

«Там что-то хранилось. Чуть не убило парней», - сообщил источник.

По данным пресс-службы МЧС Москвы, информации о пострадавших не поступало.

Мощный пожар вспыхнул 29 октября на складе с удобрениями в Долгопрудном. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожары Москва
29 октября 2024, 13:53
«Упоили вусмерть». Нарколог — о москвичке, впавшей в кому после 20 шотов в баре
Unsplash
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Молодая москвичка впала в кому после попойки в одном из столичных баров. Девушка выпила литр шотов, что равно 400 миллилитрам чистого спирта. Как сообщил в интервью 360.ru нарколог Василий Шуров, такая доза смертельна для человека, который раньше не пил в больших количествах.

Он объяснил, что единственное, что можно сделать, когда человек сильно напивается, - положить его на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

«Вы ничего не сделаете. Там бармен подливал, толпа подбадривала, дурочку просто упоили. Вусмерть», - подчеркнул он.

Нарколог призвал не подливать алкоголь людям, когда они становятся «нестабильными».

«Потому что после первых доз алкоголя критика падает, и человек действительно за компанию, на спор может выпить целое ведро. Многие этим пользуются, потом женщин насилуют или еще что-то с ними происходит», - добавил эксперт.

Первая и главная рекомендация от Шурова всем желающим повеселиться - не «заниматься таким скотством».

Как стало известно, пострадавшая выпила два десятка рюмок с водкой, ромом, виски, текилой, абсентом и самбукой и лишилась чувств. На место вызвали скорую, врачи больше часа пытались откачать девушку, но безрезультатно.

Алкоголь Женщины
29 октября 2024, 12:09
Тело Кристины Рэй нашли в сочинском коллекторе спустя месяц поисков
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В Сочи нашли мертвой пропавшую месяц назад 35-летнюю Кристину Кожевникову, более известную под псевдонимом Кристина Рэй, сообщил Telegram-канал «Краснодар и край». Модель была известна даже за рубежом как обладательница самых больших губ.

«Тело Кристины Рэй нашли в коллекторе в Сочи. Ее искали месяц», - написали авторы материала.

Девушка перестала выходить на связь с друзьями и близкими 28 сентября.

В возрасте 22 лет она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых объемных губ. Девушка неоднократно увеличивала их с помощью инъекций, но впоследствии отказалась от этой процедуры.

Сочи

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