Самокатчик влетел в коляску с грудным ребенком на юго-востоке Москвы

Момент подрыва ж/д путей в Рязани попал на видео камеры домофона

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Камера домофона одного из домов Рязани зафиксировала момент подрыва железнодорожного полотна, ставшего причиной схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Громкий звук, похожий на взрыв, был слышен возле дома 11 ноября около 07:08. Тут же у припаркованных во дворе машин сработала сигнализация.

В пресс-службе МЖД ранее заявили, что причиной аварии стало незаконное вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

Машинист грузового поезда и его помощник при сходе вагонов не пострадали. В компании также отметили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не влияет. Угрозы экологии нет, указывали представители МЖД.

По информации Mash, после происшествия в Рязани ввели план «Перехват». Источник Telegram-канала пояснил, что правоохранители занимаются поиском людей, которые могут быть причастны к организации аварии.

Последствия ЧП устраняют более 250 железнодорожников. Для этого задействовали три восстановительных поезда.