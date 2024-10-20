Самокатчик в ответ на замечание обстрелял машину каршеринга в Москве

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ЧП произошло на улице Вучетича.

«Два человека ехали на самокате по встречке, им навстречу ехал каршеринг и начал им кричать: „Как вы едите?“» - отметил собеседник 360.ru.

После словесной перепалки началась драка, самокатчик достал пистолет и стал угрожать ехавшим в каршеринге людям.

«Потом они (самокатчики - прим. ред.) сделали пару выстрелов, сломали зеркало и лобовое стекло каршеринга. И скрылись на этом самокате», - добавил очевидец.

На место стрельбы приехала полиция.

Ранее стрельбу открыл посетитель кафе в Казани. Мужчина начал стрелять из травматического оружия после отказа певицы исполнить гимн России на праздновании дня рождения.