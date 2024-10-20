20 октября 2024, 08:47

Самокатчик в ответ на замечание обстрелял машину каршеринга в Москве

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Два самокатчика вступили в словесную перепалку с водителем каршеринга и двумя пассажирами. Завязалась драка, во время которой один из молодых людей на самокате выстрел несколько раз в машину, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло на улице Вучетича.

«Два человека ехали на самокате по встречке, им навстречу ехал каршеринг и начал им кричать: „Как вы едите?“» - отметил собеседник 360.ru.

После словесной перепалки началась драка, самокатчик достал пистолет и стал угрожать ехавшим в каршеринге людям.

«Потом они (самокатчики - прим. ред.) сделали пару выстрелов, сломали зеркало и лобовое стекло каршеринга. И скрылись на этом самокате», - добавил очевидец.

На место стрельбы приехала полиция.

Ранее стрельбу открыл посетитель кафе в Казани. Мужчина начал стрелять из травматического оружия после отказа певицы исполнить гимн России на праздновании дня рождения.

Драки Стрельба Электросамокаты Москва
20 октября 2024, 03:02
Трое детей погибли на пожаре в Тульской области
Pixabay
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Трое несовершеннолетних погибли на пожаре в деревне Демидовка в Тульской области. Тела детей обнаружили сотрудники МЧС при тушении, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома не было. Дети остались один на один с бедой», - отметили в пресс-службе.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 48 квадратных метров. При тушении задействовали 15 специалистов и шесть единиц техники.

Восьмилетний ребенок и трое взрослых ранее погибли при пожаре в частном доме в Свердловской области. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Пожары Дети МЧС РФ Россия
20 октября 2024, 02:25
Две школьницы упали с 24-го этажа в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Две школьницы погибли в Ростове-на-Дону, выпав из окна 24-го этажа. Об этом написал Telegram-канал «Ростов главный».

ЧП произошло 19 октября в 18:30 на улице Тельмана. Две девочки на вид 14 лет поднялись на 24 этаж многоэтажки. Очевидцы сообщили, что школьницы не проживали в этом доме. Предположительно, они поднялись на высотку за красивыми фотографиями.

Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетних.

Школьник в Самаре 14 октября выпал из окна во время уроков. Возможная причина - это издевательства со стороны одноклассников. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

Скорая помощь Врачи Школьники
19 октября 2024, 22:37
Отключения света зафиксировали в сотнях домов Петербурга
Pxhere
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Сотни домов в Санкт-Петербурге остались без электричества утром 19 октября. Об этом сообщила «Фонтанка».

Света лишились примерно 300 домов. Перед этим жители Выборгского и Приморского районов услышали серию хлопков. Грохот также слышали в Парголово.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили о технологическом нарушении на оборудовании - это отразилось на двух районах. После отключения света специалисты задействовали резервные схемы подачи электроэнергии.

Утром 19 октября в небе над Северной столицей сбили беспилотный летательный аппарат. Информации о разрушениях не поступало. Официальных сообщений о ликвидации дрона не поступало.

Санкт-Петербург Электричество
19 октября 2024, 21:14
Бывший вице-президент ЮКОСа выпал из окна в Москве
РИА «Новости»
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Бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании ЮКОС Михаила Рогачева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, мужчина выпал из окна. Труп 64-летнего экс-руководителя ЮКОСа обнаружили утром в субботу во дворе дома, где он проживал, в Протопоповском переулке.

Михаил Рогачев ранее занимал руководящие посты в корпорации ЮКОС, также он был исполнительным директором группы ОНЭКСИМ и замгендиректора корпорации «Норильский никель».

Ранее RT обнаружил имущество основателя ЮКОСа Михаила Ходорковского*, на которое может быть наложен арест по иску Генпрокуратуры.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами в РФ

Мужчины Москва

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