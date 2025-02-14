14 февраля 2025, 12:31

Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево

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Вечером 13 февраля самоходный трап во время движения по маршруту врезался в хвостовую часть самолета Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Воздушное суднов в момент столновения находилось на стоянке без пассажиров. Задержек отправления рейсов из-за случившегося не произошло. Сейчас производится оценка технического состояния лайнера.

Прокуратура начала проверку, во время которой установит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям работников аэропорта.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров. Обошлось без пострадавших. Самолет отбуксировали на стоянку.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево
14 февраля 2025, 12:38
Госпитализация после отравления в хостеле Москвы потребовалась 20 постояльцам
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Врачи инфекционной больницы Москвы занялись лечением 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» после отравления. Состояние пациентов медики оценили как средней тяжести, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве подчеркнули, что все пациенты получат необходимое лечение в полном объеме.

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора месте с сотрудниками департамента здравоохранения приступили к эпидемиологическому расследованию для выяснения причин массового отравления.

По данным Telegram-канала Mash, в результате отравления пострадали строители жилого комплекса «Обручева 30», приехавшие из Узбекистана и Таджикистана. Состояние рабочих ухудшилось после обеда, который для них поставила компания «Енидем». Официального подтверждения этой информации пока нет.

К хостелу для госпитализации пострадавших прибыло несколько машин скорой медицинской помощи. Об этом свидетельствуют кадры с места происшествия, которые оказались в распоряжении 360.ru.

Здравоохранение Больницы Врачи Роспотребнадзор Москва Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 12:34
Роспотребнадзор начал расследование отравлений в хостеле в Москве
РИА «Новости»
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Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование случаев отравления постояльцев хостела на Электролитном проезде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты управления незамедлительно начали эпидемиологическое расследование. В ходе него они установили, что заболевшие являются строительными рабочими», - заявили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе отметили, что рабочие питались на стройке. Готовые блюда на поставку питания по договору доставляло юридическое лицо ООО «ЕниДем».

«Специалисты Роспотребнадзора проводят мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что отравились порядка 50 человек, около 40 отправили в больницу. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Роспотребнадзор Москва Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 12:08
Число отравившихся в московском хостеле достигло 40
360.ru
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Число отравившихся в московском хостеле достигло 40, их отправили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Предварительно, у всех диагностировали кишечную инфекцию. Количество пострадавших может возрасти. В основном это приезжие из стран Средней Азии, работавшие на стройке недалеко от хостела. Комплексные обеды им поставляла одна и та же компания.

Ранее в Курской области признали виновным владельца киоска с шаурмой , в котором в сентябре 2023 года отравились более 20 человек, одна девушка умерла от инфекционно-токсического шока.

Предпринимателя приговорили к четырем годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, ему на два года запретили заниматься рыночной торговлей. Его сотрудники получили условные сроки. Сам он не признал вину.

Больницы Москва Массовое отравление в московском хостеле
14 февраля 2025, 12:02
Кавказская диаспора связалась с семьями погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров
Пресс-служба МЧС
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С родственниками погибших в ДТП в Белгороде женщин-фельдшеров захотели поговорить представители кавказской диаспоры. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам мужа жертвы аварии Ольги Любимовой Дмитрия, с ним вышли на связь соотечественники предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия Рамазана Гаджимурадова. Они хотели принести извинения.

«До похорон была информация, что с нами хочет связаться кавказская община. Они хотели принести извинения, на что я им ответил через посредника, что сейчас сосредоточен на похоронах супруги», - сказал мужчина.

Он добавил, что родственники Гаджимурадова не извинились и не предложили помощи. Его слова подтвердил супруг другой погибшей Марины Паровышник Александр.

«Они даже на связь с нами не выходили», - заявил он.

При этом сестра Гаджимурадова в беседе с Regnum сказала, что их семья окажет всю необходимую помощь потерпевшим, оплатит расходы и сделает все, что от них зависит.

Авария произошла в ночь на 7 февраля в Белгороде на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Автомобиль BMW X7 на высокой скорости проехал перекресток на красный свет и влетел в карету скорой помощи. Находившиеся внутри нее фельдшеры погибли.

Ранее стало известно о крупном ДТП с маршруткой в Дагестане. Одна из пассажирок погибла, еще 15 человек пострадали.

Скорая помощь ДТП BMW

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