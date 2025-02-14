Самоходный трап столкнулся с самолетом в аэропорту Шереметьево

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Воздушное суднов в момент столновения находилось на стоянке без пассажиров. Задержек отправления рейсов из-за случившегося не произошло. Сейчас производится оценка технического состояния лайнера.

Прокуратура начала проверку, во время которой установит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям работников аэропорта.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе самолет Ан-24 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров. Обошлось без пострадавших. Самолет отбуксировали на стоянку.