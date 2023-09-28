Самогонный аппарат взорвался на балконе многоэтажки в Воронеже

Читайте нас в:

Взрыв прогремел вечером 27 сентября на улице Владимира Невского. Очевидцы поделились видео с места ЧП. Судя по кадрам, взрывом повредило оконные стекла и кирпичную кладку балкона. Возгорания в результате не произошло.

Балкон квартиры на втором этаже многоэтажного дома в Воронеже получил повреждения из-за взрыва самогонного аппарата, сообщила РИА «Новости» пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, спасателям вызов поступил в 20:54 по московскому времени. Однако помощь пожарных не потребовалась.

«Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», - уточнили в МЧС.

Ранее два жителя Башкирии пострадали из-за взрыва самогонного аппарата. Медики госпитализировали мужчину с ожогами. Пострадавшей женщине помощь оказали на месте.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.