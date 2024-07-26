Самодельный самогонный аппарат послужил причиной пожара в Ульяновске
Пожар в Ульяновске полностью потушили, сообщила пресс-служба МЧС России. Погибли три человека, среди них один ребенок. Пожарные выдвинули предварительную версию причины возгорания.
«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», - указали в ведомстве.
Из горящего дома эвакуировали 87 человек, в том числе 12 детей. Пожарные спасли 25 жильцов из охваченного огнем дома.
Ранее пожар начался в хозяйственной постройке в деревне Константиновка в Раменском городском округе. Огонь был таким сильным, что столбы черного дыма увидели за много километров.