25 июня 2024, 16:29

«Сами в шоке». Друг вылетевшего с парковки в Краснодаре водителя рассказал о его семье

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Житель Краснодара, который протаранил на иномарке ограду парковки торгового центра, разбился вместе со своей семьей — женой и ребенком. Об этом 360.ru рассказал знакомый покойного.

«Мы сами в шоке. Узнали сейчас. Много ребят его знали, хороший парень был. И семья хорошая, и все остальное», - указал он.

Краснодарец добавил, что ничего не знает о том, в каком состоянии была машина его друга, и почему тот так странно себя повел за рулем.

«Насчет машины я не знаю точно, новая она была или не новая. <…> Это просто какое-то недоразумение, мы сами в шоке и не можем понять», - объяснил он.

Автомобиль вылетел за ограду и рухнул с высоты третьего этажа. В пресс-службе СК подтвердили, что в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок.

По данным МВД, машина упала на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого.

ДТП Семья Иномарки Машины Водители
25 июня 2024, 16:43
СК разберется в обстоятельствах гибели людей в упавшем с парковки BMW в Краснодаре
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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в иномарке, упавшей с многоуровневой парковки на проезжую часть в Краснодаре. СК выясняет обстоятельства случившегося, сообщила пресс-служба краевого следственного управления ведомства.

Дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы.

По предварительным данным, водитель BMW набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки на третьем этаже ТРЦ. Иномарка рухнула на дорогу на улице Рашпилевской.

Погибли водитель и его пассажиры: женщина и мальчик. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте.

Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить все обстоятельства ДТП и поставил на контроль ход расследования.

Ранее знакомый погибшего водителя охарактеризовал его как «хорошего парня» и добавил, что у него была прекрасная семья.

Уголовное дело Дети Краснодар Иномарки Водители BMW Следственный комитет России
25 июня 2024, 14:23
«Никаких могил». Родственница погибшей в Сочи девушки — об отказе от похорон
РИА «Новости»
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Погибшую в Сочи 20-летнюю Диану не будут хоронить. Родственники приняли решение о кремации, сообщила 360.ru двоюродная сестра девушки Анна.

Это было желание не только родителей покойной, но и самой Дианы, подчеркнула родственница.

«Всегда я и она говорили, что, если что вдруг, только кремация, никаких могил, никаких похорон и так далее. Это в первую очередь говорила она очень много раз достаточно давно. И мы решили так, как она хотела, чтобы не было никаких могил, не было никаких похорон. Плюс это очень тяжело и очень больно, потому что это все-таки очень молодая девочка», - поделилась она.

По ее словам, после кремации прах будет находиться у отца Дианы.

«Мы решили, чтобы Диана осталась у нас всегда живой в памяти», - добавила Анна.

Спасатели обнаружили тело пропавшей в Сочи девушки 20 июня. Во время шторма огромная волна унесла Диану в открытое море.

Сочи Шторм
25 июня 2024, 13:56
«Стащили волосы с головы». Бродячие собаки сняли скальп мальчику в лагере в Забайкалье
РИА «Новости»
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В спортивно-оздоровительном лагере «Арахлей» в Забайкалье бродячие собаки напали на школьника. Мальчик попал в реанимацию с тяжелыми травмами, ему уже провели две операции, сообщила 360.ru мама пострадавшего Валентина.

Она также рассказала о ранениях, которые получил ее сын в результате нападения бездомных собак.

«Полностью стащили волосы с головы, <…> съели левую ягодицу, выели прямо. Руки, ноги, шея, все покусано. И прямо анус… выводили прямую кишку - сегодня уже вторая операция. Множественные укусы по телу, руки, ноги», - поделилась женщина.

Сестра Валентины рассказала 360.ru, что она была в лагере, где произошло нападение. По ее словам, в учреждении есть охрана, но не везде стоят ограждения. При этом другие дети подтвердили, что пострадавший мальчик не выходил за территорию лагеря.

«Мы думаем, что руководство лагеря делает так, как им нужно. <…> И все-таки думаем, что это не тренер виноват, а руководство именно лагеря. <…> Сейчас они только вызвали отлов. Это уму непостижимо», - отметила женщина.

О нападении собак на ребенка ранее сообщили в Минздраве Забайкальского края. Прокуратура организовала проверку.

Представители лагеря сообщили женщине, что ребенок якобы ушел за территорию учреждения. Ребята устроили квест, после которого мальчик пропал. Позже вожатые обнаружили ребенка в лесу.

«Где точно, я не знаю, потому что нам информации никакой, даже из лагеря, не дают особо. Дозвониться, дописаться до них невозможно. <…> Если там лагерь, должны же как-то проверять вот эту территорию, правильно? Мы же отправляем туда своих детей, чтобы они отдохнули, повеселились. Я говорю, вот мой сын - это первая в жизни поездка в лагерь. Он ее запомнит на всю жизнь. Будет в глазах с этим ужасом стоять, пока не вырастет», - возмутилась Валентина.

По ее словам, ребенок находится в реанимации со множественными травмами.

Дети Собаки Школьники
25 июня 2024, 13:51
Три человека погибли при падении BMW на проезжую часть в Краснодаре
Пресс-служба МВД
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При падении BMW на проезжую часть в Краснодаре погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД. Она также опубликовала видео с места происшествия.

Правоохранители получили информацию об аварии в 12:09. По уточненным данным, автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевской с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ на улице Володи Головатого. В салоне были 37-летний водитель, пассажирка и мальчик. Все трое скончались на месте.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее СМИ писали, что водитель и пассажиры выжили и находятся в тяжелом состоянии, одному из них провели сердечно-легочную реанимацию.

Дети Краснодар ДТП Машины BMW

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