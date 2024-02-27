27 февраля 2024, 01:15

«Сам виноват». Домашнего кота насмерть задавило оконной рамой в Ярославле

РИА «Новости»
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В Ярославле домашнего кота насмерть зажало оконной рамой, открытой на режим проветривания. Городские ведомства его спасать отказались. Об этом сообщило издание «ПроГород».

Жительница Ярославля рассказала о гибели животного в понедельник, 26 февраля, в социальных сетях.

По ее словам, она заметила, что на пятом этаже общежития кот перегнулся через форточку и завис в положении - голова внизу, ноги вверху. Она поднялась наверх и узнала от соседей, что хозяина кота дома нет и неизвестно, когда он вернется.

По словам женщины, она позвонила в службу спасения, поисково-спасательную службу, единую дежурно-диспетчерскую службу и в управляющую компанию дома, но везде ей отказали в помощи и спасении кота под предлогом, что они не занимаются животными.

«В Ярославле всем пофиг на животных? Висит? Погибает? Умирает? Сам виноват», - написала она в соцсетях.

Ранее на севере Москвы спасли двух котов , оставшихся в квартире в горящем доме.

Спасатели Смертность Коты Россия Животные
27 февраля 2024, 03:10
Женщина заживо сгорела в квартире в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Жительница Санкт-Петербурга погибла в результате пожара в квартире. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло 26 февраля в доме на проспекте Космонавтов.

«Загорелась обстановка на общей площади 20 квадратных метров. В 23:49 пожар ликвидировали полностью», - указали в ведомстве.

После тушения пожара спасатели обнаружили одну погибшую женщину, еще одна получила ожоги. Пострадавшую госпитализировали. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС. Обстоятельства возгорания устанавливаются.

Деревянный дом сгорел в городе Мичуринске в Тамбовской области. Жертвами пожара стали два человека. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика.

Похожий случай произошел в Новосибирске. Пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. В результате ЧП погибли два человека , также пострадали пять жильцов.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Женщины
26 февраля 2024, 23:35
«Никто не виноват». В Улан-Удэ оправдали охранников, до смерти избивших молодого коллегу
Freepik
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Скандальное дело о гибели охранника ЧОП «Дельта» в Улан-Удэ завершилось противоречивым приговором. Молодой человек погиб после спарринга с тремя более опытными коллегами. Присяжные ЧОПовцев оправдали. Родственница погибшего рассказала «360», что будет обжаловать приговор в Верховном суде.

Бойцовский клуб в ЧОПе Родион погиб в августе 2022 года. Ему было 20 лет. Незадолго до этого молодой человек устроился работать охранником в ЧОП «Дельта». Сотрудники охранной организации устроили что-то вроде «бойцовского клуба». Новых сотрудников испытывали в спаррингах более опытные коллеги.

«У них там негласное правило такое было, что новички должны проходить такие испытания. Он, получается, не прошел. Изначально нужно было пройти комплекс физических упражнений. Челночный бег 20 на 20. Потом отжимания, подтягивания, прыжки, динамическая планка. По 10 раз шесть кругов. Затем после такого комплекса упражнений физических нужно было стоять в спарринге с тремя партнерами по две минуты. С более опытными сотрудниками», - рассказала «360» родственница погибшего Валентина.

По словам женщины, в результате этого испытания Родион получил закрытую черепно-мозговую травму, гематомы и отек мозга. Молодой человек две недели пролежал в коме, после чего скончался. Как выяснилось, двое из трех спарринг-партнеров погибшего были боксерами.

Судебные разбирательства На скамье подсудимых оказались четыре человека. Трое - охранники, проводившие спарринг с Родионом. Также там был 56-летний специалист по организации работы групп быстрого реагирования. Его обвинили в принуждении к даче ложных показаний, истязании и угрозе убийством, приговорив к двум с половиной годам лишения свободы. Правда, два последние эпизода были связаны с другим пострадавшим охранником.

А вот спарринг-партнеров погибшего Родиона присяжные оправдали.

«В гибели моего племенника буквально никто не виноват. Да, оправдательный приговор <…> Суд присяжных вынесли такой вердикт. На мой взгляд, это очень противоречивый приговор. Люди, которые стояли с ним в спарринге, не отрицают нанесение ударов, но присяжные посчитали, что не доказано, что это сделали они», - выразила недоумение Валентина.

Теперь родственники погибшего планируют обжаловать приговор в Верховном суде.

Убийства Суд Приговоры
26 февраля 2024, 23:11
Осквернившего памятник «Медному всаднику» юношу задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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Петербургские полицейские задержали 17-летнего местного жителя по подозрению в акте вандализма около памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга», - указали в ведомстве.

Его доставили на допрос в отдел полиции. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Накануне в Сети появился ролик, на котором неизвестный справил нужду у основания монумента. В тот же день полиция начала разыскивать хулигана.

Ранее во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в надругательстве над местами захоронения участников спецоперации. Она разбросала венки и цветы, в надежде найти спиртное.

Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Они сорвали с постамента гранитную плиту, установленная сослуживцами погибшего офицера.

Санкт-Петербург Памятники Полиция Вандализм
26 февраля 2024, 23:08
Бездомная кошка с бешенством отправила на карантин Люберцы
РИА «Новости»
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Власти Подмосковья ввели карантин по бешенству животных на территории городского округа Люберцы. Это произошло после того, как очаг заболевания обнаружили в одном из домов на Комсомольской улице.

«Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Люберцы городского округа Люберцы Московской области», - постановил губернатор региона Андрей Воробьев.

Очаг заболевания обнаружили в доме № 15 на Комсомольской улице. Теперь его жителям следующие шесть месяцев запрещено приглашать гостей, привозить и увозить животных, а также самостоятельно их лечить. Помимо этого, в городе ограничат проведение любых мероприятий, связанных с животными.

Причиной введения карантина по бешенству стала бездомная кошка, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Минсельхозпрода Московской области. Бесхозное животное подобрала на улице женщина, а затем отвезла в государственную ветеринарную клинику на осмотр. Там у кошки выявили бешенство и поместили на карантин.

Ранее председатель правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов рассказал, что сотрудники подмосковной Госветслужбы разложат вакцину-приманку от бешенства в лесах региона.

Люберцы Болезни Коты

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