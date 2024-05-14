«Сам в шоке». Друг люберчанки, «изгонявшей огнем демонов», узнал о поджоге из новостей

«Если честно, сам из новостей все узнал», - признался он.

О состоянии подруги мужчине пока ничего неизвестно. Он не пытался с ней созвониться, так как полагает, что она не возьмет трубку.

«Сам в шоке. К сожалению, у меня вообще никакой информации нет», - отметил он.

Молодой человек также не может представить, что могло случиться с девушкой, почему она решила устроить поджог.

По его словам, раньше поведение приятельницы не вызывало у него подозрений.

Жительница Люберец накануне устроила пожар в квартире. Сначала она подбрасывала в пламя вещи, а когда огонь разгорелся сильнее - выпрыгнула из окна.