28 ноября 2023, 22:19

«Сам себя наказал». Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в камере

РИА «Новости»
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Адвокат Сергея Кузнецова, бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой, Александр Бенхин подтвердил его смерть в камере СИЗО «Матросская тишина». Правозащитник в беседе с «360» признал, что ранее ошибочно назвал информацию ложной.

Собеседник издания подчеркнул, что уверен в том, что Сергей Кузнецов умер. Он отметил, что у погибшего и его жены была «сумасшедшая любовь, яркая». Бенхин заявил, что жену Кузнецова, Анастасию Кондрачук «можно понять», она давно простила мужа.

«Конечно, он несообразно совершенным деянием себя наказал. Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда - его нет уже в живых», - сообщил Бенхин.

Супруга погибшего Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа , пока не увидит его тело. Женщине сообщили, что его перевезли в царицинский морг.

Адвокаты СИЗО
28 ноября 2023, 21:56
Судно загорелось на юге Москвы, никто не пострадал
РИА «Новости»
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На юге Москвы в районе Нагатинский Затон загорелось судно. Об этом сообщил источник «360».

По словам собеседника, задымление случилось в трюме на плавучем причале. В результате случившегося никто не пострадал, людей эвакуировали. Сейчас обстановка на месте происшествия спокойная.

Прошлой зимой судно загорелось в Северном административном округе Москвы. Огонь охватил 25 квадратных метров. На борту корабля находилось два человека, они не пострадали. Как сообщил источник в Главном управлении МЧС России по столице, на место ЧП оперативно приехали сотрудники спасательных служб. Они не смогли сразу подобраться к горящему транспорту из-за препятствия в виде соседней баржи. Позже стало известно, что пламя разгорелось на верхней надстройке буксира.

Пожары Москва 2023
28 ноября 2023, 19:41
Водителей эвакуировали из-за пожара в Северо-Западном тоннеле
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В Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Источник «360» сообщил, что водителей эвакуировали.

«Идет эвакуация водителей из транспортного тоннеля. Дым распространяется в сторону Крылатской улицы», - рассказал собеседник.

Загорелся моторный отсек легкового автомобиля Nissan, уточнил источник. Пламя уже удалось потушить, однако сложность была в том, что спасателям пришлось добираться к очагу возгорания пешком. Обошлось без пострадавших.

В Дептрансе сообщили , что из-за пожара движение в сторону области перекрыли. Водителям рекомендовали ехать в объезд.

Ранее неизвестный в камуфляже поджег машину на Каширском шоссе. Огонь успел повредить колесо и подкрылок, но никто не пострадал.

Пожары Москва 2023
28 ноября 2023, 18:24
Житель Подмосковья приютил сбежавшую из квартиры змею
Телеканал «360»
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Житель одного из жилых домов в Одинцовском городском округе Подмосковья нашел в подъезде сбежавшую змею и решил ее приютить. Мужчина поделился с «360» кадрами с найденным двухметровым питомцем.

По его словам, в воскресенье он обнаружил двухметровую змею в подъезде одного из домов ЖК «Спутник». Он сообщил о бесхозной рептилии в домовой чат, но хозяин питона пока не откликнулся. Поэтому уже несколько дней питон гостит у нового владельца.

Он сообщил, что найденная змея была в плохом состоянии. От нее плохо пахло, поэтому мужчина решил помыть ее в собственной ванне.

«Змейка жила в каких-то жутких условиях, я так понимаю, потому что от нее был ужасный запах. Жила в продуктах своей жизнедеятельности», - рассказал он.

По словам мужчины, он пытался покормить змею мясом, но она отказалась от еды.

«Дал ей мясо, но она есть не стала. Говорят, нужно живую мышь ей давать», - поделился новоиспеченный владелец.

За несколько дней питон освоился и даже нашел любимое место в квартире мужчины.

«Сейчас облюбовала себе местечко у батареи и дрыхнет там», - добавил он.

Дальнейшая судьба питона пока неизвестна. Временно рептилия будет жить у нового владельца.

Ранее двадцатисантиметровую змею из Таиланда нашли в квартире на северо-западе Москвы.


Животные
28 ноября 2023, 18:17
Попытка москвича сбежать от жены к друзьям обошлась ему множественными переломами
Unsplash
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В Москве мужчина после пьяной ссоры с супругой решил уйти от нее через окно третьего этажа к друзьям. Попытка бегства обернулась для него множественными переломами, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, молодая супружеская пара отдыхала дома и распивала спиртные напитки. Потом они поссорились, и мужчина решил пойти к друзьям, но жена закрыла дверь на ключ. Но супруга было не остановить, и он решил выбраться через окно третьего этажа.

Спустя некоторое время мужчина вернулся домой с переломами, чтобы вызвать скорую. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом руки, ребер и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.

Мужчина попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи, а полиция начала проверку.

Ранее в центре Москвы в одной из частных школ во время перемены 13-летнюю ученицу одноклассники выбросили в окно.

Девочка получила травмы позвоночника.

Москва 2023

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