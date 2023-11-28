«Сам себя наказал». Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в камере
Адвокат Сергея Кузнецова, бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой, Александр Бенхин подтвердил его смерть в камере СИЗО «Матросская тишина». Правозащитник в беседе с «360» признал, что ранее ошибочно назвал информацию ложной.
Собеседник издания подчеркнул, что уверен в том, что Сергей Кузнецов умер. Он отметил, что у погибшего и его жены была «сумасшедшая любовь, яркая». Бенхин заявил, что жену Кузнецова, Анастасию Кондрачук «можно понять», она давно простила мужа.
«Конечно, он несообразно совершенным деянием себя наказал. Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда - его нет уже в живых», - сообщил Бенхин.
Супруга погибшего Анастасия Кондрачук заявила, что не поверит в смерть мужа , пока не увидит его тело. Женщине сообщили, что его перевезли в царицинский морг.