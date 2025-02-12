«Сам не дышит». Стало известно о состоянии впавшего в кому на Пхукете россиянина

«Свои деньги у меня были, я уже переслала их за первый счет. Мы на связи с врачами, Дмитрий без сознания. Что именно происходит, пока непонятно, сам не дышит, находится на ИВЛ. Сегодня должны сказать, как он там. Ищем способы, как доставить сына в Москву», - сказала женщина.

Наталья отметила, что сейчас собирает деньги на лечение сына. Своей семьи у него нет.

«Собираюсь полететь в Таиланд, но загранпаспорт закончился. Мне 73 года, не думала, что буду летать еще. Вот делаем сейчас паспорт», - добавила она.

Ранее стало известно, что мужчина потерял сознание из-за инфаркта прямо перед вылетом в Россию в аэропорту Пхукета. Врачи провели шунтирование и провели ему операцию, семья должна выплатить за нее порядка миллиона рублей.