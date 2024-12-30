30 декабря 2024, 02:31

Салют залетел в окна квартиры в Новой Москве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Щербинке в Новой Москве в окна квартиры попал салют в ночь на 30 декабря. Об этом 360.ru сообщил источник.

«В Щербинке салют попал в окна квартиры и выбил стекла», - рассказал собеседник издания.

Информации о пострадавших пока нет. Официально экстренные службы эту информацию не подтвердили.

Прошлым вечером, 29 декабря, врачи в Нижнем Новгороде прооперировали взорвавшего петарду в ТЦ подростка. Медикам удалось сохранить лишь некоторые пальцы пострадавшей руки мальчика. Тринадцатилетний школьник поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров.

Ранее жительница Йошкар-Олы подожгла фейерверки в отделениях «Почты России». Она стала жертвой мошенников, которые вынудили ее пойти на преступление.

Россия Новый год Москва Квартиры
30 декабря 2024, 00:59
Только часть пальцев удалось сохранить взорвавшему петарду в ТЦ подростку из Нижнего Новгорода
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Нижегородские медики смогли сохранить несколько пальцев на руке подростку, у которого в руке взорвалась петарда в торговом центре «Седьмое небо». Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам специалистов регионального Минздрава, мальчику провели операцию, в результате которой удалось частично сохранить пальцы на левой руке.

Как ранее сообщило МЧС по Нижегородской области , 13-летний подросток поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров. По какой-то причине взрыв произошел в руке мальчика, повредив все пальцы.

По сообщениям СМИ, после взрыва находившиеся рядом люди начали в панике разбегаться , подумав, что произошел теракт.

Ранее городские округа Подмосковья ввели запреты на запуск пиротехники в новогодние праздники. Власти попросили жителей отнестись к мерам безопасности с пониманием.

Праздники Минздрав Взрывы Запреты
29 декабря 2024, 22:54
Лобовое стекло треснуло у третьего за месяц российского авиалайнера во время полета
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
У вылетевшего из Сургута пассажирского самолета треснуло лобовое стекло. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Лайнер выполнял рейс авиакомпании Utair. Борт следовал в Уфу. Капитан воздушного судна передал информацию о происшествии диспетчерам.

Сигнала срочности при этом летчик не объявлял. Он продолжил полет согласно плану, рейс завершился штатно.

Ранее в этом месяце об аналогичной проблеме сообщали пилоты двух других пассажирских авиалайнеров. Экипаж самолета Boeing 737-800 24 декабря принял решение продолжать полет, авиалайнер успешно приземлился.

Похожая ситуация произошла 13 декабря. Самолет авиакомпании «Победа» следовал рейсом в Москву из Волгограда, никто из 186 пассажиров не пострадал.

Самолеты Авиакомпании
29 декабря 2024, 21:19
Черные ящики разбившегося близ Актау самолета направят для изучения в Бразилию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самописцы потерпевшего катастрофу самолета Embraer-190 отправят в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Казахстана.

«Комиссией по расследованию авиационного происшествия <…> принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, которая также является страной-производителем воздушного судна Embraer», - сообщили в министерстве.

Решение приняли на основании Чикагской конвенции, согласно которой проводящее расследование государство принимает решение о выборе страны для расшифровки черных ящиков. Также учли рекомендации ИКАО и авиационных властей Азербайджана и России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на рухнувший в Актау лайнер. Он отметил, что самолет либо сбили случайно, либо он мог разбиться из-за повреждения и потери управления. Точную причину установят после изучения содержимого черных ящиков.

Казахстан Катастрофы Бразилия Самолеты Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 20:49
Четыре человека погибли в ДТП у Ставрополя
Читайте нас в: Google Новости
Четыре человека погибли и один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе недалеко от Ставрополя. В Telegram-канале региональной Госавтоинспекции сообщили, что столкнулись два легковых автомобиля.

Вечером в 17:00 на 11-м километре автодороги «Северный обход города Ставрополя» на территории Шпаковского округа 62-летний местный житель за рулем ВАЗ 2107 по неустановленным причинам не справился с управлением и вылетел на встречную полосу вопреки запрещающей разметке. Произошло столкновение с автомобилем Nissan, едущим по полосе встречного движения.

«На месте автоаварии погибли оба водителя, а также два пассажира ВАЗ 2107, пожилые женщины, личности их устанавливаются. Пассажир Nissan, женщина, с травмами доставлена с 4-ю городскую больницу Ставрополя», - сообщила пресс-служба ГАИ.

По информации автоинспекторов, погибший водитель «семерки» ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа.

В Хамовниках произошла массовая авария , на Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля. В скорую обратилась беременная пассажирка.

ДТП ПДД Водители

Новости по теме