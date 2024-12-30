Салют залетел в окна квартиры в Новой Москве

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«В Щербинке салют попал в окна квартиры и выбил стекла», - рассказал собеседник издания.

Информации о пострадавших пока нет. Официально экстренные службы эту информацию не подтвердили.

Прошлым вечером, 29 декабря, врачи в Нижнем Новгороде прооперировали взорвавшего петарду в ТЦ подростка. Медикам удалось сохранить лишь некоторые пальцы пострадавшей руки мальчика. Тринадцатилетний школьник поджег петарду прямо в зоне фудкорта одного из торговых центров.

Ранее жительница Йошкар-Олы подожгла фейерверки в отделениях «Почты России». Она стала жертвой мошенников, которые вынудили ее пойти на преступление.