Салют на файер-шоу в Москве поджег двух людей

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Пиротехническое мероприятие проходило в «Парке киноприключений Мастера Панина», его открывали Владимир Епифанцев, Никита Джигурда и хозяин арены каскадер Игорь Панин. На сцене было много огня, и в какой-то момент несколько салютов полетели в сторону зрителей.

«Как выяснилось позже, одна из пушек, которые должны были стрелять вверх, наклонилась», - написала Baza.

Салют попал женщине в голову, у нее загорелись волосы. Второй салют прилетел мужчине в лицо. На мероприятии не присутствовала скорая, медицинскую помощь пришлось ждать около получаса. Пострадавшую увезли в НИИ Склифосовского с ожогами головы и шеи, мужчине поставили диагноз - ушибленная рана щеки и ожог.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие в ледовом гала-шоу хореографа Ильи Авербуха в честь 50-летия. На шоу будут присутствовать все, кто работал с Авербухом, в том числе и перенесший несколько ампутаций Костомаров.