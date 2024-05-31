31 мая 2024, 21:40

«С пистолетом игрались». В Воронеже поставленные на колени подростки запугивали младших

Pxhere
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Подростки, которых воронежец поставил на колени на игровой площадке, запугивали младших детей пистолетом. Об этом 360.ru рассказала супруга мужчины Ирина.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

«Они (дети - прим. ред.) к спортивной площадке пришли практически одновременно. Старшие зашли и сказали мелким не ходить туда. <…> На видео видно, как один мальчик показывает руками типа пистолет, а другой лезет в рюкзак за ним. <…> Достал, потом двое с этим пистолетом, так скажем, игрались. Какой уж пистолет был - доподлинно неизвестно», - поделилась женщина.

Она уточнила, что старшие дети угрожали семилетним ребятам. Сын Ирины был настолько напуган, что не рассказал взрослым про пистолет. Родители узнали об этом из видео. Раньше за подростками таких прецедентов не замечали, поскольку дети гуляли со взрослыми.

«Я была с ребенком на площадке, естественно, при родителях, когда рядом родители, бабушки дедушки, такого никто себе не позволит. А когда они старше и только мелкие гуляют - можно себе такое позволить», - возмутилась мама.

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на котором житель Воронежа заставил сына бить подростков и ставил детей на колени. Воронежская прокуратура организовала проверку.

Дети Видео Мужчины
31 мая 2024, 21:11
По самые стекла. Женщину спасли с затопленной подземной парковки в Москве
РИА «Новости»
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На подземном паркинге в Дмитровском районе Москвы пожарные спасли женщину из затопленной машины. По словам источника 360.ru, вода доходила до стекол кроссовера.

Вода затопила подземную парковку на Лобненской улице. К месту происшествия выехали службы «Мосводостока» и «Мосводоканала» для откачки воды.

В водную ловушку попала водитель автомобиля Toyota RAV4. Двери кроссовера заблокировало, женщине потребовалась помощь спасателей. Ее освободили и эвакуировали, медицинская помощь ей не потребовалась.

Источник сообщил, что в результате затопления пострадавших нет, люди пытаются спасти свои автомобили.

Погода на выходных в Москве не улучшится, жителей региона предупредили о граде и шквалистом ветре.

Спасатели Женщины Погода Машины Водители Москва
31 мая 2024, 21:01
Молния убила человека в Балашихе
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Удар молнии стал смертельным для прохожего в Балашихе. Жуткие кадры обнародовал Telegram-канал «Балашиха Рулит».

Трагедия произошла во время грозы, разбушевавшейся в городе 31 мая. На видео видно, как разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Похожая трагедия произошла около года назад в горах Адыгеи. Там молния убила туристку из Новороссийска.

Накануне от разряда тока пострадали школьники из Чапаевска. Один из мальчиков задел удочкой провода линии электропередачи. Двоих ребят увезли в самарскую больницу с сильными ожогами. Третий подросток не получил серьезных травм - от удара его отбросило в сторону.

Балашиха
31 мая 2024, 20:46
Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушили
РИА «Новости»
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В центре Москвы огнеборцы потушили пожар в реконструируемом здании, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В 19:02 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало», - отметили в ведомстве.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров в доме на Люсиновской улице. К месту происшествия прибыли девять пожарных машин, карета скорой помощи и полицейские.

Ранее неизвестные подожгли мусорные баки на улице Вольной в Москве. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Возгорание оперативно ликвидировали.

Пожары Москва
31 мая 2024, 20:31
Мусорка загорелась и спалила четыре машины на Соколиной Горе в Москве
Телеканал «360»
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Мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Источник 360.ru сообщил, что мусорку подожгли.

Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Площадь пожара охватила 30 квадратных метров. Машины начали взрываться, сообщил источник.

Возгорание оперативно ликвидировали, на месте работала одна пожарная машина. Официальной информации о причинах пожара не поступало.

В Адыгее несколько дней назад в машине заживо сгорел трехлетний ребенок. Родители оставили его в салоне и пошли собирать ягоду. СК организовал доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

Пожары Машины Москва

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