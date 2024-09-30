«С детьми все в порядке». Большинство пострадавших в ДТП на Кубани вернулись домой

«Клуб полностью со всеми пострадавшими имеет связь, со всеми созвонились. Большая часть, практически 90%, уже находится дома. С детьми все в порядке, потому что везде информация разная проходила. На сегодняшний момент, на сейчас то есть, три человека находятся в первой краевой больнице в городе Краснодаре», - рассказал Фиев.

Он добавил, что неизвестные от его лица пытались связаться с пострадавшими в аварии.

«Поступали звонки от моего имени и с просьбой предоставления информации. <…> Спрашивают разные вопросы, какие именно - я ответить не могу. Я лично связывался с каждым из тех, кто был в автобусе, и я лично знаю, какие вопросы я задавал. Я, кроме как о состоянии и где человек находится, больше никаких вопросов не задавал, потому что все данные на всех пассажиров у нас есть», - подчеркнул директор клуба.

Спортсмены и болельщики помогали пострадавшим в ДТП людям, добавил Фиев.

«У нас ехало четыре автобуса. Один автобус был со спортсменами и три автобуса с болельщиками. Как наши спортсмены, так и болельщики, все помогали тем людям, кто пострадал», - заявил он.

Всего в результате аварии с автобусом и фурой под Краснодаром пострадали 22 человека , в их числе трое подростков. Водитель грузовика погиб на месте.