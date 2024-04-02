РЖД выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших в ДТП с поездом под Ярославлем

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по три миллиона рублей», - передали в холдинге.

Компания содействует следствию, чтобы выяснить все детали происшествия.

Авария произошла 1 апреля на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами внезапно выехал на пути и остановился на переезде. В это время ехал поезд, следовавший из Архангельска в Москву. Состав снес общественный транспорт.

Ранее появились кадры с места столкновения поезда и автобуса.

Следком России возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек.