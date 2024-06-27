РЖД озвучили суммы выплат пострадавшим из-за ЧП в Коми

Читайте нас в:

Госпитализированные пострадавшие получат по одному миллиону рублей, а остальные пассажиры - по 500 тысяч рублей.

В РЖД принесли свои соболезнования близким погибших и раненых и отметили, что компания ведет расследование и помогает следствию установить все детали случившегося.

Направлявшийся в Новороссийск состав перевернулся 26 июня. В результате пострадали 46 человек , жертвами ЧП стали двое. Всего в вагонах находились 215 пассажиров.

Спасатели утром 27 июня обнаружили пропавшую после схода состава с рельс девочку , она выжила.