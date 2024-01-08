РЖД допустили задержку семи поездов из-за взрыва возле станции под Нижним Тагилом
Семь поездов могут задержаться у станции Сан-Донато из-за взрыва возле железнодорожной станции в Свердловской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в РЖД.
С опозданием могут прийти поезда № 7075 Екатеринбург - Бокситы («Ласточка»), № 7076 Нижний Тагил - Екатеринбург («Ласточка»), № 6827 Нижний Тагил - Азиатская, № 6466 Нижний Тагил - Екатеринбург, № 6865 Нижний Тагил - Серов, № 6885 Нижний Тагил - Качканар и № 6834 Чусовская - Нижний Тагил.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, днем 8 января на регулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд № 3763 наехал на легковой автомобиль.
Региональная антитеррористическая комиссия при этом информировала о «хлопке» вблизи станции. Никто не пострадал, схода вагонов и повреждений железнодорожного полотна нет.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.
Отмечается, что движение поездов на участке Нижний Тагил - Гороблагодатская Свердловской железной дороги ограничили с 16:50. На этом участке идет работа правоохранителей.