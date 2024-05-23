23 мая 2024, 20:04

Рюкзак с противопехотными гранатами нашли в московском лесу

Pxhere
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На юго-западе Москвы в лесополосе местный житель нашел похожие на боеприпасы предметы. Предположительно, ими оказались противотанковая мина, F1 и порядка пяти гранат, выпущенных в 1990-е годы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Подозрительную находку обнаружили в лесу напротив дома 30 по улице Академика Капицы в районе Коньково. Бдительный местный житель вызвал на место происшествия полицию.

По данным источника, прибывшие к дому правоохранители обнаружили брошенный рюкзак с боеприпасами. В нем лежали семь противопехотных гранат без детонатора и пять детонаторов отдельно, один выстрел для РПГ-7 и 200 патронов калибра 5/45.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что сейчас на месте работают полицейские. Также в лесополосу должны приехать сотрудники военной комендатуры.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Оружие Москва
23 мая 2024, 16:26
Житель Челябинска избил своего щенка ногами и попал на видео
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Житель Челябинска избил ногами своего щенка породы джек-рассел-терьер. В распоряжении 360.ru появилось видео издевательства над животным.

На опубликованных кадрах мужчина еще в лифте схватил собаку за шкирку и держал в таком положении около минуты.

На этаже хозяин начал избивать щенка ногами и пинал его практически до квартиры. По предварительной информации, мужчина живет в одиночестве и является владельцем животного.

Ранее правоохранители задержали жителя Санкт-Петербурга из-за жестоких методов дрессировки собаки : он заставлял ее ходить на задних лапах и избивал. Неравнодушные соседи написали на него заявление в полицию.

Челябинск Животные
23 мая 2024, 15:29
«Это не только наша беда». Сгоревший в Истре хостел работал без регистрации
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Жертвами пожара в организованном хостеле на территории садового некоммерческого товарищества «Снегирь» в деревне Падиково городского округа Истра стали приезжие из стран ближнего зарубежья женщины. Об этом 360.ru рассказали соседи.

Частный дом в СНТ «Снегирь» загорелся рано утром в четверг, 23 мая. Первые шесть тел на месте пожара пожарные обнаружили во время тушения. После при разборе завалов нашли еще два трупа.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также дело о незаконной миграции. По версии следствия, дом находился в аренде и использовался в качестве хостела для иностранцев, живущих в России без регистрации.


Они много раз сообщали во все инстанции и указывали, что дом не предназначен для поселения большого числа людей, но реагировал на сообщения, по словам местных жителей, только участковый.

«Он приезжал несколько раз, разговаривал, [хозяйку] к себе вызвал. Но это все заканчивалось тем, что закрывали или прикрывали на время, а буквально через недели две все заново начиналось. Сейчас еще мало народу. В прошлом году их было больше 20 человек», - рассказала Екатерина Маркетти.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что жители СНТ сообщали везде, что дом не зарегистрирован в качестве хостела и там нельзя расселять большое количество постояльцев: это опасно. Но никакой реакции не было.

Погибшие не воскреснут Еще одна жительница садового товарищества Ольга Платонова добавила, что сейчас уже не так важно, насколько законно работал хостел: жили там только женщины, часть из которых погибли.

«Сейчас их дети получат такой ударный месседж из Москвы: ваши мамы приедут в гробах. Одна женщина находится где-то в больнице. Я попросила организовать сбор денег для помощи ей. Собрали небольшую сумму», - поделилась она.

Ольга добавила, что попавшая в больницу женщина приехала из Киргизии. Она же и сообщила, что в помещении остались еще пять соседок.

«Я сначала думала, что [погибли] только четыре, а оказалось - восемь. Вопросы сейчас можно задавать кому угодно. Ну давайте побьем [хозяйку], что, воскреснут восемь человек? Есть пробел в законодательстве. Хостелы - это не только наша беда. Это беда вообще Подмосковья. Значит, где-то есть лазейка, что так можно сдавать», - возмутилась она.

Женщина заметила, что перепады напряжения в электросети были всегда. По ее словам, вечером, когда люди возвращались домой и включали чайники и бойлеры, свет мерцал. Она не исключила, что причиной пожара могла стать проводка, а может быть, кто-то курил в постели.

Пожары Больницы Истра Женщины Россия Пожар в СНТ под Истрой
23 мая 2024, 14:58
Машину пытались подорвать бомбой во Владивостоке
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Под машину жителя Владивостока неизвестный подложил бомбу. После случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что днем 23 мая на Русской улице водитель Nissan X-trail заметил под бампером неизвестный предмет. Мужчина сбил его ногой, после чего произошел взрыв. Кузов арендованного авто получил повреждения.

«Прокуратура Советского района поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство во Владивостоке», - уточнили в надзором ведомстве.

По данным Telegram-канала Svodka25, предметом, который мужчина пнул, был камень. А странный объект с проводом он заметил со стороны водительского сиденья.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты.

Уголовное дело Взрывы Мужчины Машины Владивосток
23 мая 2024, 14:31
Пожар в незаконном хостеле в Подмосковье полностью ликвидировали
РИА «Новости»
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Пожар в хостеле в СНТ «Снегирь» в Подмосковье полностью ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России.

По последним данным ведомства, жертвами ЧП стали восемь человек. Один пострадавший попал в больницу.

В прокуратуре региона ранее сообщили, что дом арендовал 23-летний мужчина. Здание использовали как хостел для проживания мигрантов-нелегалов.

После ЧП возбудили два дела - о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В региональном главке МЧС ранее сообщили, что получили сигнал о пожаре в районе 04:00, около 09:00 спасатели объявили ликвидацию открытого горения.

МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой

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