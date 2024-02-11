Рынок загорелся в Кабардино-Балкарии на двух тысячах «квадратов»
Рынок загорелся в городе Майском в Кабардино-Балкарии. Как сообщил Telegram-канал «112», пламя охватило две тысячи квадратных метров.
«Проводится эвакуация», - указали авторы публикации.
Причина возгорания - пока неизвестна. На кадрах, которые опубликовал паблик, видно полыхающую одежду и другие товары.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасателям удалось локализовать крупный пожар на центральном рынке. Пламя охватило кровлю торгового павильона.
«Всего в тушении задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники», - утонили в министерстве.