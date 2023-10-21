Рыболовный крючок застрял под глазом у ребенка в Москве — источник
Рыболовный крючок застрял под глазом у ребенка в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
Помощь потребовалась юному пациенту на улице Каменка. Травматолог посоветовал достать рыболовный крючок с помощью пассатижей или кусачек. Других подробностей случившегося не приводилось. Детали происшествия уточняются.
Несколько дней назад стало известно о школьнике, который выбил себе три зуба , упав лицом на саксофон. Инцидент произошел в музыкальной школе на севере Москвы. Пострадавшего доставили в больницу имени Святого Владимира.