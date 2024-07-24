Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике, погибли 8 человек

Судно Argos Georgia ходило под флагом Островов Святой Елены. В составе экипажа были моряки из России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая.

По информации издания, причиной крушения могли стать сильный ветер, низкая температура и семиметровые волны.

«На судне были три спасательные шлюпки, но только две из них смогли полностью надуться… Рыболовецкому патрульному катеру удалось спасти 13 человек», - сообщила газета.

Вечером 22 июля судно подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». По данным издания, на тот момент Argos Georgia находилось в 200 морских милях от столицы Фолклендских островов Стэнли. На борту было 27 членов экипажа.

Семь человек числятся пропавшими без вести. Издание EFE позже сообщило, что в результате крушения погибли восемь человек.