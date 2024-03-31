31 марта 2024, 05:03

Рыбный цех загорелся в Подмосковье

РИА «Новости»
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Крупный пожар начался в Подмосковье. В городском округе Химки горит рыбный цех. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара - 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека», - уточнили в ведомстве.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

Деревня Брехово находится на 17-м километре Пятницкого шоссе в городском округе Химки.

Днем в субботу, 30 марта, пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома на западе Москвы. По данным «360», жильцов 19-этажного дома эвакуировали. Хозяин горящей квартиры самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его забрали спасатели.

Также в субботу пожар произошел в одном из корпусов МГТУ имени Баумана в Басманном районе столицы. Огонь распространился на площадь около 40 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Спасатели Пожары Химки Россия
31 марта 2024, 01:24
В Кашире обнаружили «собачий концлагерь» в одном из частных домов
РИА «Новости»
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В Кашире зоозащитники обнаружили около десятка истощенных породистых собак в одном из частных домов. Животные находятся в критическом состоянии, почти на грани смерти, но хозяйка питомцев отказалась их даже продать, сообщил Пятый канал со ссылкой на одного из волонтеров.

Активистка показала видео встречи с хозяйкой собак, которая появилась вместе с истощенным и неухоженным породистым животным. Волонтер попросила продать ей собака, расплакавшись от увиденного.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», - ответила ей хозяйка животного.

По данным издания, волонтеры уже обратились в полицию.

В феврале этого года зоозащитники обнаружили тела чипированных собак , убитых изощренных образом недалеко от хутора Курбацкий под Анапой.

Волонтеры Собаки Россия Полиция Кашира
31 марта 2024, 01:21
Пассажирка устроила стриптиз в самолете из Тбилиси в Москву
РИА «Новости»
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Пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Пассажирка рейса Тбилиси - Москва во время перелета устроила стриптиз на борту. Оказалась, что она была пьяна, сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали, что перед взлетом женщина выпила много алкоголя, а потом решила устроить себе веселье на самолете. В поле зрения пассажирки попал один из попутчиков, которому она решила станцевать стриптиз.

После этого испуганного соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников. По прилете в Москву дебоширку встретили полицейские, которые доставили ее в отделение полиции.

Несколько дней назад авиалайнер компании Turkish Airlines, вылетевший из Москвы в Стамбул, пришлось вернуть в аэропорт Внуково из-за танцев неадекватного пассажира на борту.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке лежит бомба.

Женщины Самолеты Полиция Москва
30 марта 2024, 23:32
В Ленобласти задержали сварщика за неуместный комментарий о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Полиция задержала жителя Тихвинского района Ленинградской области за комментарий со смайликом под сообщением о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила «Фонтанка».

Полицейские обнаружили в группе «ВКонтакте» «Подслушано |Тихвин» комментарий со смайликами, содержащий признаки оправдания терроризма, под одним из постов о нападении террористов на концертную площадку в Красногорске.

Личность подписчика, сообщение которого сочли «умаляющим ценность человеческой жизни», быстро выяснили. Им оказался 26-летний уроженец Башкортостана, который живет и работает сварщиком в Тихвине.

По предварительной информации, мужчина признал вину, заявил, что раскаивается. Свои слова объяснил тем, что хотел снизить излишнюю эмоциональность других подписчиков.

Задержанного отпустили под обязательство о явке, уголовное дело пока не возбудили.

Ранее петербургский суд арестовал до 26 мая гражданина Таджикистана Баходура Зухурова , подозреваемого в оправдании терроризма. Он опубликовал сомнительные комментарии в Telegram-чате.

Задержания Ленинградская область Терроризм Соцсети Полиция Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 22:10
Пожилая пациентка хосписа в Иванове упала в шахту лифта
Unsplash
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Пожилая женщина в Иванове упала в шахту лифта с третьего этажа и приземлилась на кабину. Спасатели подняли пострадавшую и передали медикам, сообщило ГУ МЧС России по Ивановской области.

Экстренные службы вызвали в здание на улице Инженерной, 16 в 14:20. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа на кабину в шахте лифта. К началу спасательной операции она находилась в сознании и могла говорить.

Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда достали пенсионерку из шахты, зафиксировали на спинальном щите и передали скорой помощи. Женщину увезли в областную больницу.

Падение произошло в частном хосписе. Причину, по которой кабина не доехала до третьего этажа, выяснят специалисты.

Прокуратура Ивановской области опросила других пациентов и начала проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.

В Москве на строительной площадке рабочий при обслуживании строительного подъемника упал с высоты 10 этажей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пенсионеры МЧС РФ

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