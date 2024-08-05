Рыбаку сожгло 50% кожи из-за попадания спиннинга на ЛЭП

Бойцовский пес в городе Московском держит в страхе местных жителей. Собака убивает других животных, а ее хозяин не предпринимает никаких мер. Как рассказала 360.ru собачница Марианна, живущая в Московском, владелец отказывается надевать на своего питомца намордник.

Один из шокирующих случаев произошел на Солнечной улице, 13. Пожилая женщина вывела на прогулку йоркширского терьера. Когда пенсионерка вышла из подъезда, на маленькую собаку набросился бойцовский пес и разорвал ее пополам.

От увиденного хозяйке терьера стало плохо, сообщил Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО». Крупный пес был на поводке, но без намордника. Как оказалось, это не первый случай, когда он убивает других собак.

«Эта собака порвала кобеля борзой. Ему пах весь разодрали, наверное, месяца два лечили», - поделились Марианна.

Другой случай произошел весной: пес насмерть загрыз другого йоркширского терьера. Собачники в округе переживают за своих питомцев и не раз просили владельца надеть намордник на агрессивное животное. Но хозяин и слушать не хочет, уточнила собеседница 360.ru.

«Много покусов, которые не афишируются. Он (владелец агрессивного пса - прим. ред.) платит деньги за лечение [пострадавших собак]. К нему приходят с квитанциями, он оплачивает, но принципиально на собаку не надевает намордник и не совершает никаких действий, чтобы обезопасить остальных животных. Вот в чем проблема. Он не хам, никого не посылает. Но собаку он принципиально водит без намордника», - подчеркнула Марианна.

Бывают случаи, когда псы нападают и на людей. Ранее алабай загрыз собственную хозяйку в Ленинградской области.