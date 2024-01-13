Рыбаков унесло на льдине в Куршском заливе

Трагедия едва не произошла в районе поселка Каширское. Пять человек дрейфовали на расстоянии около двух километров от берега. Сотрудники МЧС РФ на судне с воздушной подушкой эвакуировали мужчин на сушу.

«Подобный дрейф для нескольких десятков рыбаков на траверзе Каширского в марте 1994 года закончился гибелью. Об этом напоминает мемориал на берегу залива», - подчеркнули в ведомстве.

В декабре 2023 года молодой человек в Москве упал с Малого Каменного моста и не смог выбраться самостоятельно. Сотрудники МЧС обнаружили его на льдине и передали врачам.

Месяцем ранее работники пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин заметили при патрулировании акватории Иваньковского водохранилища. Они провалились в воду, но смогли выбраться на лед. Рыбакам повезло, что спасатели оказались неподалеку от места происшествия.