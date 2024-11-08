Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину

Избитая неадекватом в начале ноября 70-летняя жительница Орехово-Зуева Ольга Сурнина давно подкармливает бездомных животных, но это нравится не всем местным жителям. О том, что произошло в день нападения, она рассказала корреспонденту 360.ru.

По словам женщины, она много лет спасает, кормит и убирает за животными. Недавно она сбросилась с жителями, чтобы простерилизовать кошек. Сейчас у нее живут собака Роза и четыре кошки.

Бездомных животных она кормит напротив дома на Крупской, 33, там, где на нее и напал неадекват. В тот день она была с приятельницей Ириной.

«Это произошло в воскресенье, 3 ноября. Мы всегда в 20:30 выходим, как бы перед сном. Она собачку выгуливает и я», - сказала собеседница 360.ru.

После того, как они покормили животных, сели на лавочку у дома. Мужчина подошел к ним где-то в 20:45 и начал оскорблять. Сурнина вспомнила, что в начале лета какой-то мужчина также угрожал свернуть ей голову, если она не прекратит кормить животных. Она считает, что это мог быть тот же человек, который в этот раз обещал натравить на нее своего алабая.

«Он тебя и так, и сяк, и я тебя, а потом убью. И стукает Розу по животу. Она взвизгнула и ушла, испугалась», - отметила женщина.

Сурнина призналась, что ей было страшно, она дрожала, даже испугалась, что будет инсульт.

«В это время я привстала. И он мне ногой под зад с такой силой. Меня такая боль пронзила, как будто и в коленке надломилось. А он второй удар также нанес туда», - рассказала она.

Она написала заявление в полицию. Там ей рассказали, что этого мужчину давно ищут, он нападал и на других людей. На него уже завели уголовное дело о хулиганстве.