08 ноября 2024, 22:42

Рыбак выловил в Яузе мертвого мужчину

РИА «Новости»
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В Преображенском районе на востоке Москвы мужчина во время рыбалки обнаружил тело человека. К набережной реки Яузы выехала полиция, сообщил источник 360.ru.

Вызов в экстренные службы поступил в 21:29. Местный житель рыбачил на магнит на Яузе в районе дома по Электрозаводской улице, 33 строение 5 и наткнулся на части тела мужчины. К месту происшествия подоспела полиция, чтобы поднять останки.

В Кузьминках весной москвичи обнаружили тело годовалого ребенка. Он лежал в воде недалеко от берега реки Чурилихи в местном парке. Следком Москвы устроил доследственную проверку, назначил ряд экспертиз и начал поиск матери. Прокуратура взяла разбирательство на контроль.

Через несколько месяцев труп мужчины обнаружили в реке возле делового центра «Москва-Сити», сообщили «Известия». Он оставил записку.

Спасатели Москва
08 ноября 2024, 22:34
«Такая боль пронзила». В Орехово-Зуеве неадекват напал на пенсионерку и угрожал убийством
Телеканал «360»
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Избитая неадекватом в начале ноября 70-летняя жительница Орехово-Зуева Ольга Сурнина давно подкармливает бездомных животных, но это нравится не всем местным жителям. О том, что произошло в день нападения, она рассказала корреспонденту 360.ru.

По словам женщины, она много лет спасает, кормит и убирает за животными. Недавно она сбросилась с жителями, чтобы простерилизовать кошек. Сейчас у нее живут собака Роза и четыре кошки.

Бездомных животных она кормит напротив дома на Крупской, 33, там, где на нее и напал неадекват. В тот день она была с приятельницей Ириной.

«Это произошло в воскресенье, 3 ноября. Мы всегда в 20:30 выходим, как бы перед сном. Она собачку выгуливает и я», - сказала собеседница 360.ru.

После того, как они покормили животных, сели на лавочку у дома. Мужчина подошел к ним где-то в 20:45 и начал оскорблять. Сурнина вспомнила, что в начале лета какой-то мужчина также угрожал свернуть ей голову, если она не прекратит кормить животных. Она считает, что это мог быть тот же человек, который в этот раз обещал натравить на нее своего алабая.

«Он тебя и так, и сяк, и я тебя, а потом убью. И стукает Розу по животу. Она взвизгнула и ушла, испугалась», - отметила женщина.

Сурнина призналась, что ей было страшно, она дрожала, даже испугалась, что будет инсульт.

«В это время я привстала. И он мне ногой под зад с такой силой. Меня такая боль пронзила, как будто и в коленке надломилось. А он второй удар также нанес туда», - рассказала она.

Она написала заявление в полицию. Там ей рассказали, что этого мужчину давно ищут, он нападал и на других людей. На него уже завели уголовное дело о хулиганстве.

Уголовное дело Пенсионеры Коты Собаки Россия Животные Полиция Избиения Орехово-Зуево
08 ноября 2024, 20:08
Развернувшийся вертолет ранил трех человек под Томском
РИА «Новости»
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Травмы различной степени тяжести получили три человека на взлетной площадке месторождения Урманское в Томской области. Все они попали под хвост самопроизвольно развернувшегося вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно доставило на месторождение необходимые грузы. После того как из него вынесли все доставленные коробки, вертолет по неустановленной причине повернулся и зацепил хвостом трех человек. Пострадавших направили в больницу с травмами.

Следователи организовали проверку для выявления нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место прибыли криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия.

В конце октября вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Воздушное судно вылетело из села Бриакан, но из-за технической неисправности приземлилось в в Тугуро-Чумиканском районе. В краевом главке МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал и помощь спасателей не потребовалась.

Вертолеты Больницы Россия Следственный комитет России
08 ноября 2024, 12:02
Рабочего засыпало песком на стройке на юге Москвы
РИА «Новости»
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На одном из строительных объектов на юге Москвы рабочего засыпало песком. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в районе дома № 23 по Автозаводской улице. Заявитель сообщил, что рабочего придавило большим количеством песка, его откапывают, но, вероятно, он уже мертв.

Обстоятельства происшествия он не раскрыл, более подробная информация уточняется.

В конце октября в Свердловской области водитель самосвала насмерть переехал рабочих на внедорожнике, погибли два человека.

Москва
08 ноября 2024, 08:47
Сразу три грузовика столкнулись на МКАД. Есть пострадавший
РИА «Новости»
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Утром 7 ноября массовое ДТП с грузовыми автомобилями произошло на внешней стороне 41 километра МКАД. Об аварии в районе съезда № 41 сообщили в столичном дептрансе.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, добавили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.

По информации источника 360.ru, один из участников аварии - КамАЗ. В настоящее время известно об одном пострадавшем с травмами головы и ноги.

В каком именно автомобиле он находился, собеседник 360.ru не уточнил. Мужчину передали медикам прибывшей скорой.

ДТП Москва

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