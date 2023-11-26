26 ноября 2023, 02:37

Рыбак провалился под лед и погиб в Рязанской области

РИА «Новости»
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Мужчина утонул во время рыбалки в Рязанской области. Его тело подняли из пруда неподалеку от деревни Сергеевка, сообщил «Московский Комсомолец».

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 64-летний мужчина. По предварительной версии, во время рыбалки он вышел на тонкий лед, который не выдержал веса его тела. Когда мужчина провалился, знакомые кинулись ему па помощь. Спасти его не удалось.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Туристов из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в Карелии. Женщина и 56-летний мужчина замерзли во время отдыха на Онежском озере и включили в накрытом тентом катере газовую горелку, чтобы согреться. Одной из причин смерти названо отравление угарным газом.

26 ноября 2023, 07:52
Пять беспилотников перехватили над четырьмя округами Подмосковья
РИА «Новости»
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Системы противовоздушной обороны перехватили пять беспилотных летательных аппаратов над четырьмя муниципалитетами Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ночью силы ПВО Минбороны перехватили пять беспилотников над Подольским, Раменским, Одинцовским и Наро-Фоминским городскими округами», - написал он.

Воробьев отметил, что в трех случаях есть повреждения на земле.

«Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Руководители муниципалитетов на местах возглавят оперативные штабы и, где это необходимо, окажут помощь жителям. Прошу всех сохранять спокойствие», - добавил губернатор.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что украинские военные попытались провести массовую атаку дронами на Москву. Всего над территорией Московской, Брянской, Калужской и Тульской областей ликвидировали 11 беспилотников. Один из уничтоженных беспилотников врезался в многоэтажный дом в Туле , один из жильцов получил ранение.

Беспилотники Андрей Воробьев
26 ноября 2023, 06:06
Водитель насмерть сбил женщину на автобусной остановке в Саратове
Pixabay
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Два человека погибли в результате дорожной аварии в центре Саратова этой ночью. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 врезался в автобусную остановку, не справившись с управлением. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов».

«В результате ДТП женщина которая стояла на остановке погибла, мужчина, который находился в автомобиле погиб», - говорится в публикации.

Мужчину, находящегося в машине, госпитализировали.

Металлическую автобусную остановку в результате наезда фактически вырвало с места установки и сильно покорежило.

Сотрудники ГИБДД на местах выясняли обстоятельства произошедшей автокатастрофы.

Ранее в Саратовской области еще два человека стали жертвами массового дорожно-транспортного происшествия в Советском районе. Недалеко от поселка Пушкино столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen Polo. Местные власти призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах.

Саратов ДТП Россия
26 ноября 2023, 06:00
Сбитый украинский БПЛА врезался в жилую многоэтажку в Туле
РИА «Новости»
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Один из сбитых украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. На месте уже работают экстренные службы. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Тульской области.

Беспилотники Россия
26 ноября 2023, 04:48
Российская ПВО уничтожила два украинских дрона над Брянской областью
РИА «Новости»
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Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили средствами ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотные аппараты сбили над Карачевским и Брянским районами. Все обошлось без пострадавших и разрушений. На местах уже работают оперативные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО», - написал губернатор.

Украинские войска атаковали и другие регионы России. Как сообщило Минобороны, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. БПЛА посадили над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Беспилотники Украина

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