Рыбак провалился под лед и погиб в Рязанской области

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 64-летний мужчина. По предварительной версии, во время рыбалки он вышел на тонкий лед, который не выдержал веса его тела. Когда мужчина провалился, знакомые кинулись ему па помощь. Спасти его не удалось.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Туристов из Санкт-Петербурга нашли мертвыми в Карелии. Женщина и 56-летний мужчина замерзли во время отдыха на Онежском озере и включили в накрытом тентом катере газовую горелку, чтобы согреться. Одной из причин смерти названо отравление угарным газом.