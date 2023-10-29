Ряженных «омоновцев» задержали в центре Петербурга

Выяснилось, что двое московских бизнесменов устроили «коуч-встречу». Они хотели разыграть знакомых в Петербурге и заказали шоу. Сотрудниками ОМОНа со страйкбольными ружьями оказались актеры. В итоге полиция задержала 26 человек.

Молодых людей доставили в отдел полиции, где на каждого из них составили протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что двое из задержанных уже имеют судимости.

Сотрудники регионального МВД продолжили выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде толпа подростков избила пьяного мужчину ради видео в соцсетях.