Ряженных «омоновцев» задержали в центре Петербурга
Компанию мужчин, одетых в форму ОМОН, задержала петербургская полиция. Молодые люди ходили в центре Северной столицы с бутафорскими автоматами Калашникова, чем сильно напугали прохожих. Об этом сообщило издание 78.ru.
Выяснилось, что двое московских бизнесменов устроили «коуч-встречу». Они хотели разыграть знакомых в Петербурге и заказали шоу. Сотрудниками ОМОНа со страйкбольными ружьями оказались актеры. В итоге полиция задержала 26 человек.
Молодых людей доставили в отдел полиции, где на каждого из них составили протоколы об административном правонарушении.
Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. В ходе разбирательств правоохранители выяснили, что двое из задержанных уже имеют судимости.
Сотрудники регионального МВД продолжили выяснять обстоятельства произошедшего.
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