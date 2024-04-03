Ряд зданий разрушились на Тайване после серии мощных землетрясений
Вблизи острова Тайвань произошла серия мощных землетрясений. За первым с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9. Об этом свидетельствуют данные тайваньской метеорологической службы.
Самый мощный толчок произошел на расстоянии 25 километров к юго-востоку от уезда Хуалянь. Глубина эпицентра - 15,5 километров. Следующий по мощности толчок произошел спустя 13 минут после первого, на расстоянии 12,7 километра к северо-востоку от уезда Хуалянь. Специалисты зафиксировали 17 толчков примерно за час.
В городе Хуалянь землетрясением разрушило несколько зданий. Об этом сообщил местный телеканал TVBS. В Сети появились первые кадры последствий подземных толчков.