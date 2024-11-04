«Рванул кислородный баллон». Стали известны подробности ЧП рядом с СИЗО в Москве
На стройке близ СИЗО-3 в 1-м Силикатном проезде в столичном районе Хорошево-Мневники произошел взрыв кислородного баллона. Подробности ЧП сообщил источник 360.ru.
По уточненной информации, строительные работы проводили на глубине 13 метров. Внезапно в котловане рванул кислородный баллон.
Травмы в результате случившегося получили двое мужчин : у одного из них повреждены обе руки, второй оглушен. Их забрала скорая. Все обстоятельства происшествия уточняются.