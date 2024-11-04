«Рванул кислородный баллон». Стали известны подробности ЧП рядом с СИЗО в Москве

В результате падения автобуса в ущелье на севере Индии 36 человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщило издание Times of India.

По информации источника, водитель не справился с управлением на опасном горном участке около города Марчула (штат Уттаракханд). Машина рухнула в пропасть глубиной 200 метров. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.

На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, точное количество пострадавших еще уточняется. Пропавшими без вести числятся пять пассажиров.

Ранее внедорожник с туристами на Сахалине рухнул со скалы. Путешественники хотели заехать на гору Крузенштерна, но машина сорвалась. Люди еле выбрались из авто, которое в итоге всю ночь находилось в море, технику спасти уже не получится.