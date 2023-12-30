«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций

Боевики РДК* - в основном россияне, однако сражаются на стороне ВСУ. Как рассказали изданию в центре общественных связей ФСБ России, террористы убили двух мирных жителей в Брянской области и ранили еще двоих, а кроме того занимались мародерством.

Второй Западный окружной военный суд признал организацию террористической еще 16 ноября. В силу решение вступило 2 декабря. Лидера РДК, 39-летнего Дениса Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

*\"Русский добровольческий корпус»* внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

*** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.