30 декабря 2023, 16:32

«Русский добровольческий корпус» внесли в список террористических организаций

РИА «Новости»
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ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» (РДК)* в перечень террористических организаций, запрещенных на территории страны. Скорректированный список опубликовала «Российская газета».

Боевики РДК* - в основном россияне, однако сражаются на стороне ВСУ. Как рассказали изданию в центре общественных связей ФСБ России, террористы убили двух мирных жителей в Брянской области и ранили еще двоих, а кроме того занимались мародерством.

Второй Западный окружной военный суд признал организацию террористической еще 16 ноября. В силу решение вступило 2 декабря. Лидера РДК, 39-летнего Дениса Капустина** приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену и террористическую деятельность.

*\"Русский добровольческий корпус»* внесен в перечень террористических организаций, запрещенных на территории РФ.

*** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Суд Терроризм ФСБ
30 декабря 2023, 15:45
Более 600 автомобилей выстроились в очередь у Крымского моста
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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, в очереди стоят порядка 650 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его информации, со стороны Тамани в очередь выстроились 487 машин. Со стороны Керчи в 15:00 по московскому времени зафиксировали пробку из 164 транспортных средств.

В декабре над акваторией Азовского моря системы ПВО сбили украинскую ракету , летевшую в сторону Крымского моста. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что военные сорвали провокацию ВСУ.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для автомобилей утром 5 декабря. Движение по переправе восстановили через четыре часа, причину закрытия в оперштабе не сообщили. В пробке по состоянию на 08:00 стояли порядка 100 машин.

Перед этим СМИ заявили о взрывах над Керчью. По словам очевидцев, удары прозвучали в районе Аршинцева и населенного пункта Войково. Свидетели добавили, что раздалось около девяти взрывов. Официально эти данные не подтвердили.

Крымский мост Пробки Машины
30 декабря 2023, 15:02
Елка вспыхнула в квартире на севере Москвы, четыре человека пострадали
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Новогодняя елка загорелась в квартире на Лобненской улице Северного административного округа Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался на втором этаже в коммунальной квартире. Причиной возгорания стало замыкание гирлянды. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали. Они отравились продуктами горения.

Семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку доставили в городскую больницу имени Филатова, взрослые от госпитализации отказались. Уточняется, что соседей на момент пожара в квартире не было.

Ранее елка загорелась в квартире жилого дома в Обручевском районе Москвы. В результате пострадали три человека. Их экстренно увезли в больницу.

Пожары Больницы Москва 2023
30 декабря 2023, 13:53
Появилось видео со смертельным ДТП, в котором пострадал глава Минздрава Башкирии
Пресс-служба МЧС
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Столкновение четырех машин на трассе Караидель — Бирск попало на видео. В аварии пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видеозапись с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

Столкновение четырех машин на трассе Караидель - Бирск попало на видео. В аварии пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видеозапись с ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль в густом тумане выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с легковушкой, после чего врезался в две едущие рядом машины.

По информации издания, Рахматуллина после аварии доставили на вертолете в республиканскую больницу в Уфе. Его поместили в отделение нейрохирургии. Авторы статьи добавили, что министр находится сейчас в сознании.

ДТП произошло 29 декабря в Караидельском районе, в результате аварии погибли два человека. Из-за столкновения машин также пострадали двое мужчин, находившихся в салоне «Тойоты».

По информации Telegram-канала «112» , это были министр здравоохранения Айрат Рахматуллин и его помощник. Сотрудники МЧС оперативно деблокировали пострадавших и оказали им первую медицинскую помощь.

Башкирия ДТП Машины
30 декабря 2023, 12:40
Полицейские задержали водителя, протаранившего 13 машин на востоке Москвы
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Правоохранителям удалось найти виновника массовой аварии в районе Перово на востоке Москвы. Его планируют привлечь к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ️нарушителем оказался 43-летний местный житель. Он не стал проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. При этом на видео, опубликованном прокуратурой, видно неадекватное управление москвича внедорожником.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что на водителя составили несколько административных протоколов, его машину увезли на спецстоянку. Автоинспекторы также проводят проверку после случившегося.

Ночью на улице Перовской водитель автомобиля Mitsubishi , выезжая из двора жилого дома, повредил 13 припаркованных машин и скрылся. Во время движения с иномарки нарушителя слетел номерной знак и остался на месте ДТП.

ДТП Москва 2023

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