Руководство Всероссийского общества глухих задержали в Москве

Среди задержанных оказались президент Станислав Иванов, его заместители Евгений Безруков и Венера Гаулстон, ассистент президента Михаил Брагин, а также бывший вице-президент Вадим Иванченко и другие бывшие сотрудники организации.

Задержания сотрудников центрального аппарата не повлияло на работу организации, добавили в пресс-службе.

«В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме», - отметили в ВОГ.

В марте 2023 года предыдущего руководителя организации, Валерия Рухледева, признали виновным в присвоении средств организации на сумму свыше 50 миллионов рублей. Ему дали семь лет колонии.

В конце января участники форума глухих в Москве пожаловались на приглашенного блогера-трансгендера. Спикер рассказал не о трудностях жизни и ведении соцсетей, а о своей операции по смене пола.