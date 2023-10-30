Руководство аэропорта Махачкалы озвучило сумму ущерба от беспорядков

Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание оперштаба по беспорядкам в махачкалинском аэропорту. Он указал, что подобные деструктивные действия могут не только дестабилизировать обстановку, но и помешать динамичному развитию Дагестана. Действия протестующих никак не помогли жителям сектора Газа, обстрелы не прекратились, Израиль не отреагировал на действия вандалов, констатировал Меликов. Он указал на недостаточно эффективную работу органов местного самоуправления с молодежью и общественными организациями, особенно в тех муниципалитетах, жители которых участвовали в беспорядках.

«Несколько миллионов рублей. <…> Не больше 10 миллионов», - ответил он на соответствующий вопрос.

Пострадали оборудование и объекты инфраструктуры воздушной гавани. По словам Рамазанова, участники акции сломали ограждения и камеры.

Что касается сотрудников аэропорта, то они получили в большей степени моральный вред. Серьезных травм ни у кого нет, есть лишь «небольшие порезы», констатировал Саид Рамазанов. Ремонтно-восстановительные работы и уборка территории начнутся, как только это станет возможным. Пока на месте работают следователи.