Руководителя группы с погибшими на Камчатке туристами отправили в СИЗО

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По данным следствия, индивидуальный предприниматель занимался платной профессиональной переподготовкой инструкторов-проводников. Он организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности под руководством 32-летнего инструктора-проводника.

Во время учебно-тренировочного спортпохода 18 марта в районе перевала Красноармейского группу из 11 туристов накрыла снежная лавина. В результате ЧП погибли 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина.

В ведомстве уточнили, что главе тургруппы предъявили обвинение и отправили его в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.

После схода лавины спасатели и волонтеры на лыжах и снегоходах добрались до места происшествия и приступили к поискам. Второго погибшего туриста нашли 19 марта.