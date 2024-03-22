Руководителя группы с погибшими на Камчатке туристами отправили в СИЗО
Руководителя тургруппы из 11 человек, попавшей под лавину на Камчатке, отправили в изолятор. Он проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель занимался платной профессиональной переподготовкой инструкторов-проводников. Он организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности под руководством 32-летнего инструктора-проводника.
Во время учебно-тренировочного спортпохода 18 марта в районе перевала Красноармейского группу из 11 туристов накрыла снежная лавина. В результате ЧП погибли 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина.
В ведомстве уточнили, что главе тургруппы предъявили обвинение и отправили его в изолятор. Расследование уголовного дела продолжается.
После схода лавины спасатели и волонтеры на лыжах и снегоходах добрались до места происшествия и приступили к поискам. Второго погибшего туриста нашли 19 марта.