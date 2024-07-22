Руководитель пропавшей в Северной Осетии тургруппы рассказала, почему отряд обратился к МЧС

«Нас спасать вообще не надо было. Мы просто в МЧС позвонили, попросили воду. У нас была нехватка воды. <…> Мы не заблудились, не потерялись, с детьми все хорошо, в порядке», - сказала она.

По словам источника, сотрудники МЧС уже принесли воду. Сейчас с отрядом все хорошо, он продолжит путь по плану. Дети уже позвонили родителям и отчитались.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев также заявил, что с тургруппой все хорошо. Он отметил, что сейчас дети отдыхают в палаточном лагере. До этого группу из 10 детей и двух взрослых начали искать спасатели Северо-Осетинского поисково-Спасательного Отряда МЧС РФ.