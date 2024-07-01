01 июля 2024, 19:51

Рухнувший кран и летающий мусор. Петербург накрыла гроза с ураганным ветром

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Вечером 1 июля на раскалившийся из-за 30-градусной жары Санкт-Петербург обрушилась непогода. Сильнейший ветер поднимал клубы пыли, заставлял летать мусор со стройплощадок и даже уронил башенный кран.


Для устранений последствий непогоды городские службы перешли на усиленный режим работы.

ЧП с падением крана произошло на проспекте Большевиков в Невском районе города. Пока данных о пострадавших из-за случившегося нет.

Аэропорт Пулково из-за грозы временно перестал принимать самолеты. За время действия режима «гроза над аэродромом» (длился он примерно полчаса) на запасные аэродромы ушли три воздушных судна, уточнило РИА «Новости».

Санкт-Петербург Ленинградская область
01 июля 2024, 18:29
Вооружились кувалдой. В Подмосковье ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха»
РИА «Новости»
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В Московской области группа неизвестных ограбила дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова. Об этом пострадавший рассказал 360.ru.

По словам Маркарова, в момент грабежа в доме находились его жена и теща.

«Они не пострадали, только на жену побрызгали перцовкой. Всего было трое нападавших, одеты в балаклавы и черную одежду. Они угрожали, требовали деньги. Вооружены были кувалдой и фомкой. Руки нам замотали скотчем», - сказал бывший гендиректор «Росгосстраха».

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в ночь на 30 июня в Лосино-Петровском городском округе. Они вынудили Маркарова сообщить код от сейфа с деньгами и ювелирными украшениями. Предварительная сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой».

РБК добавил, что в заявлении в полицию Маркаров указал о хищении 500 тысяч рублей и ценностей на сумму не менее 20 миллионов.

Ранее братья-подростки ограбили пенсионера в Башкирии. Они напали сзади и били пострадавшего по голове.

Преступления Следственный комитет России
01 июля 2024, 16:36
Смертельная авария с участием гидроцикла и катера произошла на Неве
РИА «Новости»
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На Неве в Ленинградской области управляющий гидроциклом мужчина столкнулся с катером и погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В воскресенье, 30 июня, неподалеку от поселка Свердлова Всеволожского района в акватории Невы столкнулись гидроцикл и маломерное моторное судно.

«Мужчины получили серьезные травмы, их отвезли в медицинское учреждение. Позже один из них от полученных травм скончался», - заявили в СК.

«Фонтанка» уточнила, что погиб мужчина, который управлял гидроциклом. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В конце мая два туристических судна столкнулись под Литейным мостом в Санкт-Петербурге , пассажиры не пострадали.

Ленинградская область Следственный комитет России
01 июля 2024, 16:21
Похожий на гранату предмет нашли около университета в Москве
РИА «Новости»
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Во дворе Московского финансово-юридического университета на северо-востоке столицы обнаружили предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, подозрительный предмет нашли во время рабочие во время раскопок. Во двор прибыла полиция. Территорию вокруг огородили, людей из здания рядом вывели. На место вызвали саперов.

Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее один из посетителей центрального московского автовокзала попытался пронести четыре квадрокоптера. Мужчину остановили около входа в здание на Щелковском шоссе. Документов на аппараты при себе у него не оказалось.

Полиция Москва
01 июля 2024, 15:27
В Подмосковье врачи достали из полового органа подростка около 50 магнитных шариков
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Врачи извлекли из уретры и мочевого пузыря 13-летнего подростка около 50 магнитных шариков. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Школьник обратился к врачам с жалобой, что не может справить нужду, и сразу признался, что поместил шарики в детородный орган. Из-за этого у него развилась острая задержка мочи, и урологам пришлось сразу катетеризировать его и затем подготовить к операции. После этого через небольшой разрез в мочевом пузыре шарики извлекли.

Сейчас подростка уже выписали и направили на амбулаторное лечение. Как и с какой целью юный исследователь поместил магниты в гениталии, в подмосковном Минздраве не уточнили.

Ранее в Королеве спасли двухлетнюю девочку , проглотившую цепочку из 13 магнитных шариков.

Люберцы Врачи

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