Рухнувший кран и летающий мусор. Петербург накрыла гроза с ураганным ветром

В Московской области группа неизвестных ограбила дом бывшего генерального директора «Росгосстраха» и сооснователя ВСК Дмитрия Маркарова. Об этом пострадавший рассказал 360.ru.

По словам Маркарова, в момент грабежа в доме находились его жена и теща.

«Они не пострадали, только на жену побрызгали перцовкой. Всего было трое нападавших, одеты в балаклавы и черную одежду. Они угрожали, требовали деньги. Вооружены были кувалдой и фомкой. Руки нам замотали скотчем», - сказал бывший гендиректор «Росгосстраха».

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в ночь на 30 июня в Лосино-Петровском городском округе. Они вынудили Маркарова сообщить код от сейфа с деньгами и ювелирными украшениями. Предварительная сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой».

РБК добавил, что в заявлении в полицию Маркаров указал о хищении 500 тысяч рублей и ценностей на сумму не менее 20 миллионов.

Ранее братья-подростки ограбили пенсионера в Башкирии. Они напали сзади и били пострадавшего по голове.