13 июля 2024, 23:36

Рухнула и умерла. В Екатеринбурге 17-летняя девушка замертво упала у подъезда своего дома

РИА «Новости»
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Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП — Екатеринбург», что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

Семнадцатилетняя девушка внезапно скончалась у подъезда своего дома. Происшествие попало на камеру видеодомофона. Читатели рассказали «КП - Екатеринбург» , что все произошло 12 июля в 16:17 по местному времени.

На кадрах видно, как девушка выходит из автомобиля и ровной походкой проходит около 10 метров до двери подъезда. У домофона екатеринбурженка тяжело вздыхает и падает, несколько минут были слышны стоны.

Примерно через пять минут случайный прохожий обратил внимание на лежащую девушку. Она не подавала признаков жизни, и мужчина вызвал скорую помощь, которая констатировала смерть. В это время из подъезда вышла младшая сестра погибшей, позже прибежала мать.

Источник издания сообщил, что смерть девушки не носит криминалистический характер. Одной из причин рассматривают проблемы с сердцем.

«Кажется, она говорила, что у нее была сердечная недостаточность. Она училась в Областном техникуме дизайна и сервиса, занималась кройкой и шитьем», - рассказала изданию Е1.ru знакомая умершей девушки.

В Следственном комитете от комментариев воздержались. Официальную причину смерти пока объявили.

Дети Екатеринбург
13 июля 2024, 22:55
Неизвестные устроили разборки со стрельбой на севере Петербурга
Pixabay
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Разборка со стрельбой произошла на Комендантском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщил о звуках выстрелов, написала «Фонтанка».

ЧП произошло недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Мужчины что-то не поделили между собой и словесная перепалка переросла в стрельбу. В руках у них появилось оружие. Пока достоверно неизвестно, было ли оно настоящее боевое или травматическое.

«Было выстрелов 30. Оружие - травматы. Была слышна стрельба очередями», - сообщили очевидцы изданию.

Неизвестные прятались за автомобилями и стреляли из-за них, имитируя уличные бои. Очевидцы рассказали, что полиция прибыла через три-четыре минуты и задержала «боевиков».

Источник «Фонтанки» рассказал, что конфликт начался на конечной остановке. Он предположил, что петербуржцы стали очевидцами разборки местных «бомбил», не поделивших пассажиров.

Официальной информации пока не поступало.

Санкт-Петербург Стрельба
13 июля 2024, 21:48
Жилой дом загорелся на улице Инженерной на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Пожар разгорелся на чердаке жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в доме № 20 на улице Инженерной, огнем охватило чердак в четырехэтажном жилом доме. Здание кирпичное, газифицированное. По информации источника, с чердака валит густой черный дым.

На место происшествия подъехали пожарные автомобили, полиция. Официальной информации пока не поступало.


Пожары Москва
13 июля 2024, 21:22
На заводе, где обслуживали рухнувший SSJ-100, начались следственные действия
Freepik
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На заводе, где упавший под Коломной самолет Sukhoi Superjet прошел техническое обслуживание, ведут следственные мероприятия. Об этом заявила представитель Следственного комитета СК России Светлана Петренко, ее слова передало РИА «Новости».

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», - заявила она.

По ее словам, дело о крушении самолета передали в центральный аппарат СК. По изъятым деталям фюзеляжа и другим доказательствам назначили экспертизы. Также допрашивают очевидцев и свидетелей случившегося.

Ранее появились фото черных ящиков Sukhoi Superjet. Как отметили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), огонь очень повредил бортовые самописцы, но МАК все равно удалось спасти записанную информацию.

Самолеты Заводы Следственный комитет России Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 20:41
Коммунальщики нашли тело четвертого погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде
РИА «Новости»
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Тело еще одного погибшего при взрыве насосной станции в Волгограде обнаружили при раскопке места ЧП. Об этом Следственный комитет региона сообщил РИА «Новости».

«Найдено тело еще одного рабочего», - сообщили в СК.

Сразу после взрыва извлекли тела двух погибших. Позже обнаружили тело третьего рабочего. Ранее власти региона сообщали, что под завалами могут оставаться еще три человека. Поиск осложнялся тем, что под руинами мог скопиться газ. Одного из погибших коммунальщики обнаружили в четверг.

Взрыв газа полностью разрушил электроподстанцию рядом с КНС. Рядом стоящие здания получили серьезные повреждения.

Взрывы СК РФ

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