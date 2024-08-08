Ручную гранату нашли рядом с торговым центром в Москве
Ржавую ручную гранату нашли рядом с торговым центром на улице Хабарова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к месту происшествия прибыли саперы.
«Забрать не могут. Ждут военную комендатуру», - уточнил он.
Эксперты подтвердили, что граната - времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежит в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы и жилых домов. Территорию оцепили.
В этот же день подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве. На платформе стояла продуктовая тележка, обмотанная скотчем.