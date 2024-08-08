08 августа 2024, 13:39

Ручную гранату нашли рядом с торговым центром в Москве

Pxhere
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Ржавую ручную гранату нашли рядом с торговым центром на улице Хабарова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, к месту происшествия прибыли саперы.

«Забрать не могут. Ждут военную комендатуру», - уточнил он.

Эксперты подтвердили, что граната - времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежит в 150 метрах от ТЦ и в 300 метрах от школы и жилых домов. Территорию оцепили.

В этот же день подозрительный предмет обнаружили на станции метро в Москве. На платформе стояла продуктовая тележка, обмотанная скотчем.

Школы Военные Великая Отечественная война Москва
08 августа 2024, 13:48
Школьница в Москве получила ожоги первой степени вместо эпиляции ног
Unsplash
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Школьницу в Москве госпитализировали с ожогами первой и второй степеней после похода на лазерную эпиляцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

По данным издания, 16-летняя девушка записалась в салон красоты на лазерную эпиляцию ног по акции. Однако вместо волос ей выжгли кожу. Сейчас пострадавшая лечится дома.

В салоне отказались вернуть деньги за процедуру. Семья девушки собирается добиваться компенсации.

Также, по данным канала, администратор салона назвала произошедшее реакцией «в пределах нормы после процедуры» и заявила, что подобное якобы должно пройти в течение недели.

В марте врач Елена Кременевская заявила , что люди часто заражаются гепатитом C, посещая салон красоты.

Красота Москва
08 августа 2024, 13:30
Мощность и продолжительность DDoS-атак на российскую инфраструктуру выросли
Unsplash
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Продолжительность и мощность DDoS-атак на российскую цифровую инфраструктуру за год выросли более чем втрое. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, еще летом 2023 года максимальная продолжительность кибератак составляла 20 часов, а средняя мощность - 10 гигабайт в секунду. Сегодня эти показатели достигли 72 часов и более 30, а краткосрочно - до 200 гигабайт в секунду.

«Цифровая безопасность нашей страны в последние годы подвергается огромному числу рисков и посягательств. DDoS-атаки - это один из мощных инструментов информационной войны против России», - подчеркнул депутат.

Он призвал бизнес активно вкладываться в информационную безопасность.

В июне хакеры из пяти стран атаковали сеть мобильного оператора МТС , но за два часа так и не смогли ее взломать.

Госдума РФ Хакеры
08 августа 2024, 11:56
Появились кадры с места крушения вертолета у вулкана на Камчатке
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Спасатели обнаружили вертолет Robinson, который потерпел крушение в районе вулкана Малый Семячик в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры.

На опубликованных кадрах видно, что вертолет завалился набок, а его лопасти сильно погнулись. Обстоятельства крушения устанавливаются.

Ранее поисково-спасательная группа нашла в Якутии пропавший вертолет Robinson. Он полностью разбился, на месте крушения обнаружили тела пилота и трех пассажиров. Вертолет исчез с радаров 19 июля в Алданском районе. Вылет спасателей несколько раз откладывался из-за непогоды и ухудшения видимости. Специалисты смогли начать поиски только 22 июля.

После исчезновения вертолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолеты Камчатка Дальний Восток
08 августа 2024, 11:31
Мужчина напал с ножом на посетителя магазина на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на посетителя магазина. О происшествии рассказала пресс-служба ведомства.

Экипаж Росгвардии получил сигнал «тревога» от магазина на Шарикоподшипниковской улице. По словам одного из сотрудников, между двумя мужчинами начался конфликт. Нападавший ударил оппонента ножом в левое плечо.

Росгвардейцы задержали 19-летнего подозреваемого на месте преступления. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего увезли в одну из больниц.

Ранее жительница Пензы ранила ножом возлюбленного из-за ревности. Она разозлилась на возлюбленного, когда увидела его спящим на диване с гостьей.

Преступления Росгвардия Москва

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