30 июня 2024, 19:23

Ручной противотанковый гранатомет обнаружили на востоке Москвы

Unsplash
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Ручной противотанковый гранатомет времен Великой Отечественной войны с пустой лентой обнаружили на востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Оружие нашли на берегу реки Яузы в районе Краснобогатырской улицы. Диаметр находки - 80 миллиметров. Отдельно от РПГ обнаружили патрон. Территорию оцепили. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях нашли подозрительный предмет , похожий на снаряд. Оказалось, что это была часть старой буровой установки.

До этого похожий на снаряд предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили у школы на улице Плещеева.

Оружие Великая Отечественная война Москва
30 июня 2024, 20:11
Пенсионерку из Челябинска обманули лжесотрудники «Пенсионного фонда»
Freepik
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В Озерске пожилая женщина потеряла 140 тысяч рублей, думая, что записывается в «Пенсионный фонд». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил жертве, представившись сотрудником «Пенсионного фонда». Он предложил оформить талон для записи на прием на сайте «Госуслуги».

Согласившись, пенсионерка дала доступ к своему телефону и назвала коды из смс. Аферист, получив личные данные, украл со счета женщины 140 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого объявили в розыск.

Ранее россиянам порекомендовали реже отвечать на звонки с незнакомых номеров, а также не начинать первым диалог с собеседником.

Челябинская область Пенсионеры Мошенничество
30 июня 2024, 18:11
Глава Дагестана заявил о травле жителей региона после терактов
РИА «Новости»
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Жителей Дагестана начали травить после терактов в Махачкале и Дербенте. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что жители Дагестана дали отпор террористам и проявили преданность ценностям добра и мира. Меликов осудил реакцию сторонних наблюдателей, которые обвиняют дагестанцев в радикализме и «смешивают преступников со всеми верующими».

Меликов предположил, что некоторые намеренно пытаются своими высказываниями обострить ситуацию. Глава Дагестана также одобрил передачу уголовного дела о терактах в Краснодарский край, чтобы «исключить субъективный фактор».

Теракты в Дербенте и Махачкале произошли 23 июня. Группу боевиков, которые сожгли синагогу, напали на православный храм и пост ДПС, организовал сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Шестерых сыновей бывшего главы района арестовали.

Дагестан Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
30 июня 2024, 17:53
Умер юный сын помощника президента России Дмитрия Калимулина
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Умер первокурсник юридического факультета МГУ Александр Калимулин, сообщили на сайте факультета. По данным РИА «Новости», речь идет о сыне помощника президента России Дмитрия Калимулина.

Смерть наступила 29 июня.

«Ушел из жизни студент первого курса бакалавриата (119-я группа) Александр Дмитриевич Калимулин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Саши», - говорится в сообщении юрфака.

Там добавили, что Александр родился в Москве, со школьных времен мечтал поступить в МГУ, хотел изучать обществознание и право и уже с девятого класса участвовал во всероссийских олимпиадах. Парень победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по праву в столице. В свободное время он любил заниматься спортом, играть на барабанах.

Прощание со студентом пройдет 3 июля, время и место назовут 1 июля.

В публикации юрфака о родителях Александра информации нет, а на сайте Кремля сообщается лишь, что Дмитрий Калимулин женат, и у него есть сын.

Ранее студент из Костромской области скончался от ботулизма.

Умер первокурсник юридического факультета МГУ Александр Калимулин, сообщили на сайте факультета.

По данным РИА «Новости» , речь идет о сыне помощника президента России Дмитрия Калимулина.

Студенты МГУ
30 июня 2024, 17:48
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми доставили в Новороссийск
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Пассажиров поезда № 511, сошедшего с рельсов в Коми, доставили в Новороссийск. Об этом РИА «Новости» сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Люди приехали в пункт назначения 30 июня в 04:09 на резервном составе, отметили в ФПК.

Девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов 26 июня. Жертвами аварии стали три человека, 10 пассажиров получили травмы. Всего в поезде находились 20 железнодорожников и 195 пассажиров.

Прощание с погибшими в результате схода поезда состоялось накануне в Инте. Тела отправили близким в разные города России, сообщили в региональной администрации.

Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск

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