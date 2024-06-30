Ручной противотанковый гранатомет обнаружили на востоке Москвы

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Оружие нашли на берегу реки Яузы в районе Краснобогатырской улицы. Диаметр находки - 80 миллиметров. Отдельно от РПГ обнаружили патрон. Территорию оцепили. На место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на юго-востоке Москвы в Люблине на железнодорожных путях нашли подозрительный предмет , похожий на снаряд. Оказалось, что это была часть старой буровой установки.

До этого похожий на снаряд предмет времен Великой Отечественной войны обнаружили у школы на улице Плещеева.