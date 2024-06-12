Розовый Mercedes заминировали в московском дворе

Во время непогоды 12 июня дерево рухнуло на ребенка и мужчину в Щелкове. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Несмотря на предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, к сожалению, не все воспользовались нашими советами: не быть под конструкциями, деревьями, которые не внушают доверия. <…> Медики констатировали смерть», - рассказал собеседник 360.ru.

Следователи начали проверку, оказалось, что погибшие - дедушка и внук. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мальчик и мужчина возвращались с пляжа во время порывистого ветра с дождем и решили спрятаться под деревом.

«В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью», - передали в СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Местная прокуратура также начала проверку после падения дерева на мужчину и ребенка в Щелкове.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории», - заявили в пресс-службе ведомства.

Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды.

Сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.