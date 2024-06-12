12 июня 2024, 20:09

Розовый Mercedes заминировали в московском дворе

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Неизвестные подложили, возможно, взрывчатку под розовый Mercedes во дворе на Березовой аллее в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Двое мужчин подъехали на черной машине к другому авто и подложили под его заднюю часть подозрительный предмет.

К месту происшествия выехали полиция, сотрудники ФСБ и кинологи. Внутридворовую территорию перекрыли, а опасный участок оцепили. Как уточнил источник, к машине собираются отправить специального робота для разминирования.

Ранее похожий на снаряд предмет нашли у московской школы. Спецслужбы связались с охраной и начали проверку.

ФСБ Мужчины Машины Полиция Mercedes Москва
12 июня 2024, 20:42
Появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области
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В Сети появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На снимках запечатлели поврежденную кабину упавшего в лесу воздушного судна.

В распоряжении Telegram-канала Baza появились фото, на которых можно увидеть двух пострадавших: пилота и девушку-пассажира.

Крушение вертолета произошло 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Раненых доставят в медицинское учреждение. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины падения вертолета выясняются.

Накануне стало известно о жителе Омской области, который решил слетать за продуктами на вертолете. Мужчина посадил воздушное судно у магазина, а местные жители сняли происходящее на камеру. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Фото Вертолеты Свердловская область
12 июня 2024, 20:06
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в Свердловской области
РИА «Новости»
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Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Авиапроисшествие произошло рядом с базой отдыха «Светофор» под Первоуральском.

По данным источника издания, находившиеся в вертолете два человека пострадали. Их госпитализируют.

Ранее вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области в районе реки Пача. Причиной ЧП стала техническая неисправность двигателей. Машина не дотянула до пункта посадки примерно 20 километров. Из находившихся на борту семи человек - трех членов экипажа и четверых пассажиров - никто не пострадал. За людьми вылетел аварийно-спасательный отряд.

Вертолеты Свердловская область
12 июня 2024, 19:38
«Медики констатировали смерть». Дерево придавило мужчину и ребенка в Щелкове
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Во время непогоды 12 июня дерево рухнуло на ребенка и мужчину в Щелкове. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Несмотря на предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях, к сожалению, не все воспользовались нашими советами: не быть под конструкциями, деревьями, которые не внушают доверия. <…> Медики констатировали смерть», - рассказал собеседник 360.ru.

Следователи начали проверку, оказалось, что погибшие - дедушка и внук. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мальчик и мужчина возвращались с пляжа во время порывистого ветра с дождем и решили спрятаться под деревом.

«В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью», - передали в СКР.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Местная прокуратура также начала проверку после падения дерева на мужчину и ребенка в Щелкове.

«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства и действиям должностных лиц, ответственных за содержание территории», - заявили в пресс-службе ведомства.

Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды.

Сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.

Дети Ураган Россия Погода Мужчины Щелково
12 июня 2024, 18:42
Дело против адвокатов Навального передали в суд
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Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости», дату рассмотрения пока не назначили.

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», - передали в инстанции.

Адвокатов обвиняют по статье за участие в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правозащитники находятся в СИЗО. Их арестовали в октябре 2023 года.

Ранее четвертого адвоката заочно обвинили в экстремизме. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали письма Навального из колонии соратникам. Обвинение считает, что блогер с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости» , дату рассмотрения пока не назначили.

Уголовное дело Суд Адвокаты СИЗО Мужчины Алексей Навальный

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