Роженица не смогла сама выйти из наркоза после кесарева в Башкирии

Об уникальном медицинском случае рассказал глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. По его словам, врачи готовить провести операцию под общим наркозом, так как у 30-летней пациентки была аллергия на эпидуральную и спинальную анестезию.

Само хирургическое вмешательство прошло без особенностей, родились здоровые двойняшки, но сама роженица не смогла проснуться. У нее не восстанавливалось дыхание, отсутствовали сознание и мышечная активность, поднялось давление.

«Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы - это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови», - пояснил Рахматуллин.

Девушку удалось спасли. Врачи, используя телемедицину, провели ряд экстренных манипуляций. Ее уже выписали из роддома вместе с детьми в удовлетворительном состоянии.

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