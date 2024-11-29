Ротавирус в алтайский соццентр «Рубикон» мог занести бездомный

Она предположила, что постояльцев заразил бездомный, которого привезли в социальный центр.

«Мы полагаем, что он к нам с этой заразой и приехал, потому что он недолго побыл и умер у нас», - подчеркнула женщина.

Симптомы отравления у людей появились с пятницы, рассказала сотрудница. По ее словам, эпидемиологи подтвердили, что это ротавирусная инфекция. Они рекомендовали работникам центра все продезинфицировать.

В результате отравления умерли три человека , еще 18 пострадали. Все госпитализированные являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста.

Всего в соццентре находились 28 постояльцев. Директор организации Алик Гельфенбайн сообщил, что результаты эпидемиологических проб станут известны только на следующей неделе.