17 января 2024, 12:33

Ростовские власти опровергли слух о прилете БПЛА на завод в Шахтах

РИА «Новости»
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Информация о вероятном ударе беспилотного летательного аппарата по заводу в городе Шахты Ростовской области пока не подтвердилась. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«По информации военных, системы противовоздушной обороны в это время не работали, информация о беспилотнике не подтвердилась. Специалисты разберутся в причинах произошедшего», - написал он.

Голубев уточнил, что информация о взрыве и пожаре в одном из помещений полиэфирного завода в Шахтах поступила в 11:30.

«Пострадали два человека, жертв нет. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Начались работы по локализации возгорания, на месте службы МЧС. Привлекли семь единиц спецтехники, машины газовой и энергетической служб, а также скорой помощи», - добавил губернатор.

Пожар на заводе в Шахтах начался 17 января. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Пожары Военные Заводы
17 января 2024, 13:30
Губернатор Ростовской области рассказал подробности пожара в Шахтах
Телеканал «360»
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Перед пожаром на Шахтинском полиэфирном заводе прогремел взрыв. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В 11:10 на территории ООО „Шахтинский полиэфирный завод“ был зафиксирован хлопок», -написал он.

После взрыва вспыхнул огонь на площади до тысячи квадратных метров. Губернатор прибыл на территории предприятия. Сначала речь шла о двух пострадавших. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В причинах ЧП предстоит разобраться специалистами. Информацию об атаке беспилотника не подтвердили. Как уточнил Голубев со ссылкой на военных, система противовоздушной обороны в это время не работала.

Пожар уже ликвидировали. Площадь возгорания составила 360 «квадратов», уточнили в МЧС России. На месте работают 58 специалистов и 17 единиц техники.

О взрыве на заводе сообщал источник «360». Находящиеся поблизости жилые дома остались целыми. По данным Telegram-канала Baza, всего пострадали девять человек. Трое получили ожоги, одного контузило. Остальные пострадавшие получили переломы и раны.

Шахты Пожары Взрывы Заводы
17 января 2024, 13:25
Суд отменил отказ в аресте блогера, оскорбившего русских девушек
Соцсети
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Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда удовлетворила апелляцию по делу 23-летнего блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя. В результате отменили решение об отказе арестовывать фигуранта по делу об оскорблении россиянок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Материалы передадут на новое рассмотрение. Таким образом, решение Симоновского районного суда об освобождении отменили.

Блогера задержали 7 января из-за ролика, который молодой человек опубликовал 9 декабря. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Спустя несколько дней прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера. Молодому человеку и до этого предъявили обвинение в возбуждении ненависти и вражды.

Уголовное дело Суд Блогеры Москва
17 января 2024, 13:22
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти
РИА «Новости»
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Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти человек. Данные опубликовал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», - написал глава региона.

По информации Голубева, одному человеку оказали медицинскую помощь на месте ЧП, у трех человек выявили ожоги, у пяти диагностировали травмы разной степени тяжести.

«В Шахты выехали представители Минздрава региона», - добавил губернатор.

Пожар на заводе, по его словам, смогли локализовать на 360 квадратных метрах, а в 12:49 возгорание полностью ликвидировали.

Информация о взрыве и пожаре в заводском здании Шахтинского полиэфирного завода поступила 17 января в 11:30. Изначально Голубев сообщал о двух пострадавших.

На место происшествия направили семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой помощи.

«В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

Информация о БПЛА не подтверждается», - подчеркнул глава области.

Пожары
17 января 2024, 12:58
Россиянин умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину
РИА «Новости»
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Откапывание забуксовавшей в снегу машины закончилось летальным исходом для жителя Екатеринбурга. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщило Ura.ru.

Собеседник журналистов уточнил, что все произошло на парковке на улице Белинского. По его словам, автомобиль застрял в сугробе и не мог выехать. Водитель достал лопату и начал откапывать свое транспортное средство.

«Перенервничал, и сердце не выдержало. Так и умер перед бампером машины. Когда приехала скорая, он лежал перед своим Chevrolet, лопата валялась рядом», - заявил источник Он добавил, что проходившие мимо люди пытались помочь водителю. Один из прохожих делал непрямой массаж сердца до приезда скорой. Но когда врачи появились, они констатировали смерть водителя. Погибшему было 63 года.

Врачи Екатеринбург Машины Водители

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