17 сентября 2024, 15:26

Ростовчанка подожгла траву в огороде и устроила пожар

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Жительница села Волошинов в Ростовской области пыталась сжечь траву на своем участке, из-за чего начался крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что огонь из-за ветра быстро распространился на площадь 1500 квадратных метров. Сотрудники МЧС успели спасти от пожара шесть частных домов. В ликвидации огня принимали участие более 30 пожарных, 12 добровольцев и восемь единиц техники.

«При особом противопожарном режиме виновнице грозит штраф от 10-20 тысяч рублей», - добавили в пресс-службе МЧС.

Особый противопожарный режим в Ростовской области действует с 28 апреля по 20 октября.

Ранее в Воронежской области спасатели потушили крупный природный пожар. Огонь с сухой травы перекинулся на пять жилых домов, 21 надворную постройку и три автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
17 сентября 2024, 10:45
Водителя каршеринга задержали в Москве после смертельного ДТП с детьми
Пресс-служба Следственного комитета
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В столице задержали водителя каршеринга, который накануне сбил двух детей. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства, добавили в пресс-службе.

В настоящее время криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, назначили необходимые экспертизы и допросили свидетелей. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

В результате наезда мальчик 2012 года рождения погиб на месте. Девочку 2011 года рождения госпитализировали.

Автомобилист сбил детей на Планерной улице накануне вечером. Известно, что машина проехала на запрещающий сигнал светофора.

Прокуратура опубликовала видео с места аварии.

Дети ДТП Водители Москва
17 сентября 2024, 07:20
Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета компании «Хэргу»
Unsplash
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В Амурской области начали поиски пропавшего вертолета Robinson R66. Об этом рассказал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«На поиски пропавшего R66, вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации - вертолет Ми-8Т авиакомпании „МостАвиа“», - рассказал он.

По его словам, пропавшее воздушное судно принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Вертолет летел в Зейском районе Приамурья, во время полета сработал аварийный радиомаяк. По предварительным данным, на борту Robinson находились три человека, среди которых пилот и два пассажира.

Как сообщил Telegram-канал Shot , вертолет Robinson R66 потерпел крушение. Информации о погибших не поступало.

По данным пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, после пропажи вертолета возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного судна.

Вертолеты Авиакомпании
17 сентября 2024, 04:36
Пропавшую под Екатеринбургом девочку нашли с пробитой головой
Freepik
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Пропавшую под Верхней Пышмой в Свердловской области 12-летнюю девочку нашли живой с травмой головы. Об этом сообщило издание Е1.ru.

«Нашли на поле. Там тропинка прохожая как раз около ее дома. В семи метрах от тропинки ее нашли. Видимо, домой шла и не дошла», - рассказали изданию в администрации села Мостовское, где пропал ребенок.

Девочку нашли в тяжелом состоянии, у нее травма головы. Ее бабушка рассказала изданию , что внучке сделали операцию, она находится в больнице.

Девочка пропала 15 сентября. Вечером она пошла провожать подругу и не вернулась домой. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Дети Свердловская область
17 сентября 2024, 01:04
Краснодарец открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться
РИА «Новости»
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На одной из улиц Краснодара местный житель открыл стрельбу в ответ на просьбу не материться в общественном месте. Полиция начала доследственную проверку, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По информации правоохранителей, в понедельник вечером на пешеходном переходе улицы имени Байбакова возник конфликт. Мужчина сделал замечание другому пешеходу из-за мата в общественном месте. В ходе конфликта 41-летний краснодарец вытащил травматический пистолет и не менее двух раз выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего с ранениями грудной клетки госпитализировали.

В полиции сообщили, что по факту конфликта со стрельбой проводится проверка. Действиям агрессивного пешехода дадут правовую оценку.

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве 14 сентября. На улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга врукопашную.

Стрельба Краснодар Мужчины Полиция

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